செனட் கூட்டம் நடத்தாமலிருப்பதற்கு காரணம் என்னவோ? பாரதியார் பல்கலையில் நீடிக்கிறது மர்மம்
செனட் கூட்டம் நடத்தாமலிருப்பதற்கு காரணம் என்னவோ? பாரதியார் பல்கலையில் நீடிக்கிறது மர்மம்
UPDATED : அக் 21, 2026 07:32 AM
ADDED : அக் 20, 2026 07:14 PM
UPDATED : அக் 21, 2026 07:32 AM ADDED : அக் 20, 2026 07:14 PM
கோவை: பாரதியார் பல்கலையின் செனட் கூட்டம், இரண்டரை ஆண்டுகளாக நடத்தப்படாமல் உள்ளது. இதனால் பல்கலையின் வரவு- செலவு கணக்குகளில் முறைகேடு நடக்க வாய்ப்புள்ளதால், உடனடியாக கூட்டத்தை நடத்தி வெளிப்படைத்தன்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்கின்றனர் கல்வியாளர்கள்.
பல்கலை சட்ட விதிமுறைகளின் படி, செனட் கூட்டம் ஆண்டுக்கு 2 முறை நடத்த வேண்டும். இக்கூட்டத்தில், பல்கலை நிர்வாக செயல்பாடுகள், முக்கிய முடிவுகள், நிதி சார்ந்த பயன்பாடு, பல்கலை மீதான புகார்கள், முறைகேடுகள், வரவு- செலவு கணக்குகள், புதிய திட்டங்கள், தணிக்கை அறிக்கை குறித்து விவாதிக்கப்படும்.
உறுப்பினர்கள் எழுப்பும் கேள்விகளுக்கு நிர்வாக உறுப்பினர்கள் கட்டாயம் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.
2024 பிப்ரவரியில் நடந்த செனட் கூட்டம், தணிக்கை தொடர்பான ஆவணங்கள் உறுப்பினர்களுக்கு தாமதமாக வழங்கப்பட்டதாக எழுந்த ஆட்சேபனையை தொடர்ந்து ஒத்திவைக்கப்பட்டது. அதன் பின் தற்போது வரை கூட்டம் நடத்தப்படாமல் உள்ளது.
ஆண்டுதோறும் வரவு - செலவு கணக்குகள் மற்றும் தணிக்கை அறிக்கைகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, அவற்றின் அடிப்படையில் உறுப்பினர்கள் கேள்வி எழுப்புவர்.
ஆனால், கூட்டம் நடத்தப்படாததால் ஒவ்வொரு ஆண்டின் வரவு - செலவு விவரங்கள், தணிக்கை ஆட்சேபனைகள் மற்றும் அவற்றின் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
''செனட் கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் பலரின் பதவிகள் காலியாகவுள்ளன. ஐந்து செனட் கூட்டம் இதுவரை நடத்தப்படவில்லை. இக்கூட்டத்தில் வரவு- செலவு கணக்கு ஒப்புதல் பெற வேண்டும்.
ஆனால், 2.5 ஆண்டு கணக்குகளை ஒரே கூட்டத்தில் வைத்து அவசரகதியில் பின்னேற்பு ஒப்புதல் பெறவுள்ளதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது'' என்கிறார், முன்னாள் செனட் உறுப்பினர் வீரமணி.
செனட் உறுப்பினர்கள்தான் தேர்தல் மூலம் தேர்வாகி சிண்டிகேட் பதவிக்கு செல்கின்றனர். கூட்டம் நடக்காததால் சிண்டிகேட் குழுவில் ஆசிரியர் பிரிவு, முதல்வர்கள் பிரிவு, பட்டதாரி பிரிவுகளுக்கான முக்கிய பதவிகள் காலியாகவுள்ளன.
''தேர்தல் மூலம் உள்ளே வருபவர்கள், கேள்வி எழுப்புவார்கள் என்பதால் அதை தொடர்ந்து புறக்கணிக்கின்றனர். செனட் கூட்டம் நடத்தாததற்கு பல்கலை விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்'' என்கிறார் வீரமணி.
இது குறித்து பல்கலை பதிவாளர் ராஜவேலிடம் நமது நிருபர் கேட்டார். அதற்கு அவர், '' வரும் நவ.,ல் செனட் கூட்டம் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். தொடர்ந்து மூன்று செயலர்கள் மாற்றம், காலியிடங்கள் காரணமாக கூட்டம் நடத்த தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது,'' என்றார்.
யார் இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும், செனட், சிண்டிகேட் கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என்பது பல்கலை சட்ட விதிமுறை. அதன்படி நடப்பதே ஒரு சிறந்த பல்கலைக்கு அழகு என்கின்றனர் கல்வியாளர்கள்.