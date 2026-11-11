வீடு விற்பனை விலை குறையவில்லை

UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM
சென்னை: அடுக்குமாடி திட்டங்களுக்கு, ‘பிரீமியம்’ எப்.எஸ்.ஐ., எனப்படும் கூடுதல் தளபரப்பு குறியீட்டுக்கான கட்டணம், 50 சதவீதம் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டும், வீடுகள் விலை குறையவில்லை.
நகர் ஊரமைப்பு சட்டப்படி, தற்போது நிலத்தின் மொத்த பரப்பளவில், இரண்டு மடங்கு அளவுக்கு அடுக்குமாடி கட்டடங்கள் கட்டலாம். இதில், அதிக உயரமான கட்டடங்கள் என்றால், அதற்கான மனை அமைந்துள்ள சாலையில் பரப்பளவு அடிப்படையில், 3.25 மடங்கு தளபரப்பு குறியீடு அனுமதிக்கப்படுகிறது. இதற்கு மேல் கூடுதல் பரப்பளவுக்கு கட்டடம் கட்ட வேண்டும் என்றால், சாலை அகல அடிப்படையில், 3.25 மடங்கில், 50 சதவீதம் அதாவது, 1.62 மடங்கு கூடுதல் தளபரப்பு குறியீடு, பிரீமியம் எப்.எஸ்.ஐ., என்ற அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறது.
இது குறித்து, சி.எம்.டி.ஏ., எனும் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமத்தின் ஓய்வுபெற்ற சீனியர் பிளானர் ஆர்.சிவகுமார் கூறியதாவது:
பிரீமியம் எப்.எஸ்.ஐ., வழங்க, அந்த நிலத்தின் வழிகாட்டி மதிப்பில், 50 சதவீத தொகை கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். இதன்படி, ஒரு அடுக்குமாடி கட்டடத்துக்கு, 4.87 மடங்கு தளபரப்பு குறியீடு கிடைக்கும். அந்தளவுக்கு வீடுகள் கட்டிக் கொள்ளலாம்.சென்னையில், மெட்ரோ ரயில் வழித்தடம், நெடுஞ்சாலைகள், புறநகர் மின்சார ரயில், மேம்பால ரயில் வழித்தடம், ‘டிரான்சிட் ஓரியன்ட் டெவலப்மென்ட்’ என்ற அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பட்டது. இங்கு, அடுக்குமாடி கட்டடங்களை ஊக்குவிக்க, பிரீமியம் எப்.எஸ்.ஐ., கட்டணத்தில், 50 சதவீத தொகை தள்ளுபடி செய்யப்படும் என தமிழக அரசு, 2024ல் அறிவித்தது. இதன் அடிப்படையிலேயே தற்போது அடுக்குமாடி கட்டடங்களுக்கு, சி.எம்.டி.ஏ., ஒப்புதல் வழங்கி வருகிறது. இந்த சலுகை பயன்படுத்தப்படும் திட்டங்களில், வீடுகள் விலை குறைந்து இருக்க வேண்டும். இப்படி ஒரு சலுகை வழங்கப்படுகிறது என்பதே மக்களுக்கு தெரியவில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.