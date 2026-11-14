தேசிய கார் சாம்பியன் பந்தயத்தின் இரண்டாம் சுற்று இன்று துவக்கம்
தேசிய கார் சாம்பியன் பந்தயத்தின் இரண்டாம் சுற்று இன்று துவக்கம்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 06:52 PM
போத்தனூர்: தேசிய கார் சாம்பியன்ஷிப்- 2026க்கான இரண்டாம் சுற்று பந்தயங்கள் இன்று துவங்குகின்றன; நாளை நிறைவடைகிறது.
செட்டிபாளையத்திலுள்ள கரி மோட்டார் ஸ்பீடு வேயில், சி.டி.ஆர்.- ஜே.கே.டயர் மற்றும் எப்.எம்.எஸ்.சி.ஐ., சார்பில் தேசிய கார் சாம்பியன்ஷிப் - 2026 -க்கான முதல் சுற்று பந்தயங்கள் கடந்த மாதம் நடந்தன.
இதில் எல்ஜிபி பார்முலா 4 பிரிவில், ஆர்யாசிங், துருவ் கோஸ்வாமி, பாலபிரசாத் ஆகியோர் மூன்று வெவ்வேறு போட்டிகளில் முதலிடம் பிடித்தனர்.
ராயல் என்பீல்டு கான்டினென்டல் ஜி.டி. கோப்பை அமெச்சூர் பிரிவில், கபீர் சஹோச் மூன்று போட்டிகளிலும் முதலிடம் பிடித்தார்.
புரொபஷனல் பிரிவில், கோவையை சேர்ந்த செந்தில்குமார், நவ்நீத்குமார் மற்றும் பெங்களூருவின் அனிஷ் ஷெட்டி ஆகியோர் தலா ஒரு போட்டியில் முதலிடம் பிடித்தனர்.
இதன் இரண்டாம் சுற்று பந்தயம் இன்று துவங்குகிறது. மொத்தம் 18 பந்தயங்களில் வீரர்கள் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தினர். நாளை பந்தயங்கள் நிறைவடைகின்றன.