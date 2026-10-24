/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சண்டர்லேண்ட், - ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா ஒப்பந்தம்
ADDED : அக் 23, 2026 09:56 PM
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கோவை: ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கல்வி நிறுவனங்கள், கல்விசார் ஒத்துழைப்பு, கூட்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் பரிமாற்றத் திட்டங்களை மேம்படுத்தும் நோக்கில், இங்கிலாந்தில் உள்ள சண்டர்லேண்ட் பல்கலைக்கழகத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளன.
எஸ்.என்.ஆர். சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் நிர்வக அறங்காவலர் சுந்தர் ராமகிருஷ்ணன், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பொறியியல் கல்லுாரியின் முதல்வர் செளந்தரராஜன் மற்றும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியின் முதல்வர் சித்ரா பங்கேற்றனர்.
சண்டர்லேண்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் சர்வதேச அலுவலக இயக்குநர் இயான் மூடி, துணை இயக்குநர் லொரெய்ன் ராபர்ட்சன், சர்வதேச மேம்பாட்டு துறை தலைவர் ஜேமி சிம்ப்சன், சர்வதேச பிராந்தியக் குழுத் தலைவர் டாம் அட்கின்சன் பங்கேற்றனர்.