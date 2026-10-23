தி.மலை கோவிலில் 26ல் 3 மணி நேரம் நடை சாத்தப்படும்

UPDATED : அக் 23, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 22, 2026 10:38 PM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில், வரும், 26ம் தேதி அன்னாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு அன்று மாலை, 3:00 முதல், 6:00 மணி வரை கோவில் நடை சாத்தப்படும் என கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து கோவில் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
ஐப்பசி மாத பவுர்ணமி திதி வரும், 25ம் தேதி நண்பகல், 11:25 மணி முதல், மறுநாள், 26ம் தேதி காலை, 11:09 மணி வரை உள்ளது. அந்த நேரம் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் மலையை கிரிவலம் வர உகந்த நேரம். வரும், 26ம் தேதி, அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் அன்னாபிஷேகம் நடக்க உள்ளதால் அன்று மாலை, 3:00 முதல், மாலை, 6:00 மணி வரை நடை சாத்தப்படும். அந்த மூன்று மணி நேரம் பக்தர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது. பின், 6:00 மணிக்கு மேல், பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவர். பவுர்ணமி மற்றும் அன்னாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு கோவிலிற்கு பக்தர்கள் வருகை அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், வரும், 25 மற்றும், 26 ஆகிய இரு நாட்களில், சுவாமி தரிசனத்தில் எவ்வித முன்னுரிமையும் வழங்கப்பட மாட்டாது.
இவ்வாறு, அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.