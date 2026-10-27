பூட்டை உடைத்து திருடியவர் கைது

UPDATED : அக் 22, 2026 12:05 AM
ADDED : அக் 22, 2026 12:02 AM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு பகுதியில், திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கிணத்துக்கடவு மற்றும் சிக்கலம்பாளையம் பகுதியில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் மர்மநபர் ஒருவர், கடைகளின் பூட்டை உடைத்து பொருட்களை திருடிச்சென்ற வீடியோ பதிவு சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது.
இது குறித்து, கிணத்துக்கடவு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து அப்பகுதிகளில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர்.
கிணத்துக்கடவு ஆர்.எஸ்.,ரோடு பகுதியில் வாகன சோதனையில் போலீசார் ஈடுபட்ட போது, அங்கு சந்தேகப்படும் வகையில் நின்றிருந்தவரை பிடித்து விசாரித்தனர். அவர், கோவை உக்கடத்தை சேர்ந்த ஜசீல், 19, என்பதும், கடைகளை உடைத்து பொருட்களை திருடியதும் உறுதியானது. அவரை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.