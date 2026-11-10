பெர்க்ஸ் பள்ளியில் முப்பெரும் விழா

UPDATED : நவ 07, 2026 03:49 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:44 PM
கோவை: பெர்க்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில், பள்ளியின் நிறுவனரும் கல்வித் தந்தை டாக்டர் ராமரங்கநாதன் அவர்களின் நூற்றாண்டு விழா 'RR 100', பள்ளியின் ஆண்டு விழா மற்றும் சிறப்பு நூல் வெளியீட்டு விழா கொண்டாடப்பட்டது.
பள்ளியின் தாளாளர் கல்பனா சீனிவாசன் தலைமை தாங்கினார். முதல்வர் பிரியா முன்னிலை வகித்தார். பள்ளி மாணவர் தலைவர் வரவேற்று பேசினார்.
வளாகத்தில் நிறுவனரின் மார்பளவு சிலையை சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்ட பாரதிய வித்யா பவன் தலைவர் கிருஷ்ணராஜ வானவராயர் திறந்து வைத்து மலரஞ்சலி செலுத்தினார்.
லோக்ஸ்ரீ டாக்டர் ராமரங்கநாதனின் நினைவு நூலை பள்ளி இயக்குநர் சித்தார்த் சீனிவாசன் வெளியிட, முதல் பிரதியை வைஷ்ணவி குருஷங்கர் பெற்றுக் கொண்டார்.
சிறப்பு விருந்தினர் பேசுகையில், ஒரு தாத்தாவுக்கு ஒரு பேரன் இதைவிட வேறு என்ன செய்துவிட முடியும்? அவருக்காக ஒரு சிறந்த ஆவணப் படத்தைத் தயாரித்திருக்கிறார்; அவர் நிறுவிய பள்ளியிலேயே அவருக்கான மார்பளவுச் சிலையையும் நிறுவியிருக்கிறார். இது தாத்தாவிற்கு பேரன் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய கவுரவமாகும் என்றார்.
கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.