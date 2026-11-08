காளிபாளையத்தில் தீராத பிரச்னை: பொது கழிப்பிடம் கட்ட இடம் இல்லை
காளிபாளையத்தில் தீராத பிரச்னை: பொது கழிப்பிடம் கட்ட இடம் இல்லை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 03:32 PM
பெ.நா.பாளையம்: எஸ்.எஸ்.குளம் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட வெள்ளமடை ஊராட்சி, காளிபாளையம் கிராமத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். விவசாய கூலி வேலைக்கு செல்லும் நபர்கள், அதிக அளவு வசிக்கின்றனர். இங்கு பொது கழிப்பிடம் இல்லாததால், கிராம மக்கள், குறிப்பாக, பெண்கள் இரவு நேரங்களில் திறந்தவெளியை கழிப்பிடமாக பயன்படுத்தும் அவலம் நீடிக்கிறது.
தினமும் கூலி வேலைக்கு சென்றுவரும் 300 தொழிலாளர்களின் குடும்பத்தினர் வீடுகளில் தனிநபர் கழிப்படங்கள் இல்லை. அவர்கள் இன்றும், திறந்தவெளியை கழிப்பிடமாக பயன்படுத்தும் அவலம் நீடிக்கிறது. பலமுறை மனு அளித்தும், நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
காளிபாளையம் சமூக ஆர்வலர் அன்புச்செல்வன் கூறுகையில், தற்போது, தமிழக அரசு ஊராட்சிகளின் சார்பில் தனிநபர் கழிப்பிடம் கட்ட, 12 ஆயிரம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்கிறது. அந்த தொகையில் கழிப்பிடம் கட்ட இயலாது. குறைந்தபட்சம், 25 ஆயிரம் ரூபாய் செலவாகும். ஒவ்வொரு தேர்தலில் போதும், பல்வேறு கட்சியினரும் வாக்குறுதி அளிக்கின்றனர். ஆனால், ஜெயித்தபின் யாருமே கண்டுகொள்ளவில்லை. எம்.எல்.ஏ.வாக அருண்குமார் இருந்தபோது, தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி ஒதுக்கி, கழிப்பிடம் கட்டதயாராக இருப்பதாகவும், அதற்கான இடத்தை தேர்வு செய்தால், நிதி உடனடியாக விடுவிக்கப்படும் என்றும் கூறினார்.
ஆனால், பொது கழிப்பிடத்துக்கான இடத்தை தேர்வு செய்யும் போது, அருகில் வசிப்பவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதால், பிரச்னை தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது என்றார்.