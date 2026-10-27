உயர்கிறது வாலாங்குளம் நீர் மட்டம் உடனே கவனிங்க! கரைகள் அரித்தால் அபாயம் ஏற்படும்
உயர்கிறது வாலாங்குளம் நீர் மட்டம் உடனே கவனிங்க! கரைகள் அரித்தால் அபாயம் ஏற்படும்
UPDATED : அக் 26, 2026 08:14 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:14 PM
கோவை: பருவ மழை தொடங்கி 12 நாட்களில் கோவை நகரையே வாரி சுருட்டி விட்டது தண்ணீர்.
முன் எச்சரிக்கையாக சங்கனுார் பள்ளத்தை துார் வாரினர். நீர் தேங்கும் இடங்களில் மோட்டார் வைத்து, ஊழியர்களை நியமித்தனர். மழை துவங்கியதும் தண்ணீர் தேங்கும் சுரங்க பாதைகளில் இருந்து கழிவு நீர் உறிஞ்சி எடுத்து, கால்வாயில் விடப்பட்டது.
ஆனாலும், கூட்ஸ் ஷெட் ரோடு வாய்க்காலில் தண்ணீர் நிரம்பியது. மேம்பால ரவுண்டானாவில் இருந்து வழிந்தோடி வந்த தண்ணீர் போக வழியின்றி ரோட்டிலேயே தேங்கியது. நகரின் குளங்களுக்கு நீர் வரும் வாய்க்காலை துார் வார தவறியதே காரணம்.
வாலாங்குளத்துக்கு எந்தெந்த வழித்தடங்களில் தண்ணீர் வரும் என்பதை அறிந்து வாய்க்கால் அடைப்பை நீக்கியிருக்க வேண்டும்; அதை செய்யவில்லை.
மில் ரோடு, வடகோவை, ப்ரூக் பீல்ட்ஸ் ரோட்டில் வழிந்தோடும் மழை நீர் கூட்ஸ் ஷெட் ரோடு வாய்க்கால் வழியாக வாலாங்குளம் வரும். அதேபோல், ஸ்டேட் பாங்க் ரோடு, அவிநாசி ரோடு உப்பிலிபாளையம் ஜங்ஷன், ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ரோடு வழியாகவும் வரும்.
பெரிய கடை வீதி, கோட்டை மேடு வழியாகவும் இக்குளத்துக்கு தண்ணீர் வரும்.
சில ஆண்டுக்கு முன் கூட்ஸ் ஷெட் ரோடு வாய்க்காலில் கான்கிரீட் தடுப்பு சுவர் கட்டப்பட்டது. அதன் அகலத்தை சுருக்கி, ரோட்டை விரிவாக்கம் செய்தது மாநகராட்சி. ரோட்டில் வரும் மழை நீர் வாய்க்காலில் வழிந்தோட ஆங்காங்கே துளையிட்டனர். வாய்க்காலில் மழை நீர் அதிகமாக வந்தபோது, அந்த துளை வழியாக ரோட்டுக்கு வர ஆரம்பித்தது.
ரோட்டில் வழிந்தோடி வந்த நீரோடு வாய்க்கால் நீரும் கலந்ததால் மழைநீர் தேங்க ஆரம்பித்தது. ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ரோட்டில் வாய்க்கால் துார்வாராததால், ரேஸ்கோர்ஸ் மற்றும் செஞ்சிலுவை சங்கம் ரவுண்டானா வழியாக வந்த மழை நீர் வழிந்தோட வழியின்றி ரோட்டில் தேங்கியது.
வாலாங்குளத்துக்கு உக்கடத்தில் இருந்து உபரி நீர் வருகிறது. நகரில் பெய்த மழை நீரும் பல வழிகளில் வருகிறது. நீர் மட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்ந்து வருகிறது. நீர் வரத்தை கண்காணித்து வெளியேற்ற வேண்டும்.
கரை உடைந்தாலோ அல்லது பலவீனமான இடங்களில் அரிப்பு ஏற்பட்டாலோ சுங்கம், ஒலம்பஸ் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து விடும். திருச்சி ரோட்டின் இருபுறமும் உள்ள வாய்க்காலும் சரி வார துார்வாரவில்லை.
ரோட்டில் வரும் தண்ணீர் குடியிருப்புக்குள் செல்லக்கூடும் என்பதால், முன்னெச்சரிக்கையாக வாலாங்குளத்து நீரை போதுமான அளவு வெளியேற்ற வேண்டும்.