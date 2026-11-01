‘வேண்டும்’ கோரிக்கை ஏராளம்

UPDATED : நவ 01, 2026 07:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:24 PM
பெ.நா.பாளையம்: நாயக்கன்பாளையம் ஊராட்சியில் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பொதுமக்கள், அரசு நலத்திட்டங்களை உடனடியாக நிறைவேற்ற, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், வேண்டுகோள் விடுத்தனர்.
பெரியநாயக்கன்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றியம், நாயக்கன்பாளையம் ஊராட்சியில் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில், பொதுமக்கள் பேசியதாவது:
நாயக்கன்பாளையம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தெருநாய்களின் தொல்லை அதிகரித்துள்ளது. தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்த ஊராட்சி சார்பில் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஊராட்சியில் பட்டா கொடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு, வெற்றி வீடு திட்டத்தில் உரிய வீடுகளை கட்டித் தர உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகள் குறித்து பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும், இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. 25 நாட்களுக்கு ஒரு முறை, பில்லுார் குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது. பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும்.
அங்கன்வாடி பள்ளியில், இரவு நேரங்களில், சமூக விரோதிகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. இதை கட்டுப்படுத்த உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பாலமலை வழியாக மேல்முடிக்கு பக்தர்கள் செல்வதற்கு, எதிர்காலத்தில் அரசு எவ்வித தடையும் விதிக்கக்கூடாது. குளம், குட்டைகள் துார் வார வேண்டும். நெடுஞ்சாலை ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கடந்த மாதம் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தின் போது, நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் பேசினார்.
பொது மக்களின் கோரிக்கைகள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு, மாவட்ட நிர்வாகத்தின் பார்வைக்கு கொண்டு சென்று, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஊராட்சி சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
பிளிச்சி, ஒன்னிபாளையம், அசோகபுரம், குருடம்பாளையம், பன்னீர்மடை, நஞ்சுண்டாபுரம், கணுவாய், சின்ன தடாகம், வீரபாண்டி உட்பட ஊராட்சிகளில் கூட்டம் நடந்தது.