கட்டடம் இருக்கு... சிகிச்சை இல்லை! அதோகதியில் துணை சுகாதார நிலையம்
கட்டடம் இருக்கு... சிகிச்சை இல்லை! அதோகதியில் துணை சுகாதார நிலையம்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:52 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:52 PM
நெகமம்: கப்பளாங்கரை அரசு துணை சுகாதார நிலையத்தை தினமும் செயல்படுத்த வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
நெகமம், கப்பளாங்கரை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் பயன் பெரும் வகையில், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன், 45 லட்சம் மதிப்பீட்டில் அரசு துணை சுகாதார நிலையம் அமைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக செவிலியர்கள் முறையாக இங்கு வருவதில்லை எனவும், அறிவிப்பு பலகையில் முறையான தகவலும் தெரிவிப்பதில்லை என, குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இதனால் இங்கு மருந்து வாங்க வருவோர், கர்ப்பிணிகள் உள்ளிட்டோர் பாதிக்கப்படும் நிலை உள்ளது.
மேலும், அறிவிப்பு பலகையில் அக்டோபர் மாத தகவல் மட்டுமே உள்ளது. இம்மாதத்திற்க்கான எவ்வித அறிவிப்பும் இல்லை. எனவே, மக்கள் நலன் கருதி தினமும் துணை சுகாதார நிலையம் செயல்பட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
மருத்துவ அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
கப்பளாங்கரையில் உள்ள துணை சுகாதார நிலையத்தில் வாரம் தோறும், திங்கள் அல்லது வெள்ளிக்கிழமை நாட்களில் கட்டாயம் செவிலியர் ஒருவர் பணியில் இருப்பார். மற்ற நாட்களில் மருந்து வழங்கவும், கர்ப்பிணிகளை பார்க்கவும், தடுப்பூசி போடவும் அந்தந்த பகுதியில் உள்ள அங்கன்வாடி மையம், துவக்கப்பள்ளி போன்ற இடங்களுக்கு சென்று விடுவார்.
கப்பளாங்கரையில் மட்டுமின்றி, அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் உள்ள துணை சுகாதார மையங்களில் செவிலியர்கள் செல்கிறார்களா என்பதை பார்வையிட்டு வருகிறோம்.
துணை சுகாதாரநிலையம் என்பதால் மருத்துவர் இருக்கமாட்டார். அதற்கு பதிலாக நல்லட்டிபாளையம், வடசித்தூர், சொக்கனூர் பகுதிகளில் உள்ள சுகாதார நிலையங்களில் மருத்துவர்கள் பணியில் இருப்பர். தேவையான சிகிச்சைகளுக்கு சுகாதார நிலையங்களுக்கு மக்கள் செல்ல வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினார்.