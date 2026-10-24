லீவும் இல்ல... செலவும் அதிகமில்ல ஆனாலும் கிடைக்கிறது என்ஜாய்மென்ட்
லீவும் இல்ல... செலவும் அதிகமில்ல ஆனாலும் கிடைக்கிறது என்ஜாய்மென்ட்
UPDATED : அக் 22, 2026 05:05 AM
ADDED : அக் 21, 2026 03:16 PM
கோவை: சுற்றுலா என்றாலே பல நாட்கள் விடுமுறை, அதிக செலவு, தங்குமிட ஏற்பாடு எனப் பல திட்டங்கள் தேவைப்படும். ஆனால், இன்றைய இளைஞர்களுக்கு இதையெல்லாம் தாண்டி, ஒரே நாளில் சென்று திரும்பும் சுற்றுலாக்களே வசதியான தேர்வாக மாறி வருகின்றன.
வேலைப்பளுவுக்கு இடையே நண்பர்களுடன் சிறிது நேரம் செலவிடவும், மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடவும் அருகிலுள்ள சுற்றுலாத் தலங்களை நோக்கிப் பயணிக்கின்றனர்.
கோவையில் இருந்து ஊட்டி, வால்பாறை போன்ற இயற்கை இடங்களுக்கு ஒருநாளில் போய் வந்து விடலாம். மலைப்பாதைகள், பசுமையான தேயிலைத் தோட்டங்கள், குளிர்ச்சியான காலநிலை...இவை யாவும் அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்து விலகி இயற்கையை ரசிக்க வாய்ப்பளிக்கின்றன.
மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அல்லது ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை எனத் தங்களது நேரம், வசதிக்கேற்ப சிலர் சுற்றுலாவைத் திட்டமிடுகின்றனர்.
பட்ஜெட்டுக்குள் ஒரு பயணம்!
இதைப்பற்றி கேட்டபொழுது, நீண்ட தூரப் பயணங்களைத் தவிர்ப்பதற்கு அலுவலகத்தில் விடுமுறை கிடைப்பதில் உள்ள சிரமமும், பட்ஜெட் பிரச்னையும் முக்கியக் காரணங்களாகத் தெரிவிக்கப்பட்டன.
பயணச் செலவுடன் தங்குமிடம், உணவு ஆகியவற்றுக்குத் தனியாகச் செலவிட வேண்டியிருப்பதால், ஒரே நாளில் திரும்பும் பயணத்தைத் தேர்வு செய்வது செலவைக் கட்டுப்படுத்த உதவுவதாகக் கூறினர்.
மனதுக்கு புத்துணர்ச்சி!
இளைஞர்கள் பெரும்பாலும் நண்பர்களுடன் இணைந்தே சுற்றுலா செல்ல விரும்புகின்றனர். வேலை, படிப்பு, அன்றாடப் பொறுப்புகள் என தொடர்ந்து இயங்கிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நண்பர்களுடன் செலவிடும் நேரம் மனதுக்கு மகிழ்ச்சியையும் புத்துணர்ச்சியையும் அளிக்கிறது.
நீண்ட விடுமுறை எடுக்க முடியாத சூழலில், ஒருநாள் பயணம் அவர்களுக்குக் கிடைக்கும் சிறிய ஓய்வாக அமைகிறது.
இயற்கைக் காட்சிகளை ரசிப்பது, புகைப்படங்கள் எடுப்பது, நண்பர்களுடன் உரையாடுவது எனப் பயணத்தின் ஒவ்வொரு தருணத்தையும் மகிழ்ச்சியாகக் கழிக்க விரும்புகின்றனர்.
அதிக செலவில்லாமல், குறைந்த நேரத்தில் பயண அனுபவத்தைப் பெற முடிவதும் இத்தகைய இடங்களைத் தேர்வு செய்வதற்குக் காரணமாக உள்ளது.