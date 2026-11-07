பாதாள சாக்கடை பயன் இல்லை :ஆற்றிலேயே கலக்கிறது கழிவுநீர்
பாதாள சாக்கடை பயன் இல்லை :ஆற்றிலேயே கலக்கிறது கழிவுநீர்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 02:44 PM
மேட்டுப்பாளையம்: வீடுகளில் உள்ள செப்டிக் டேங்கிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரை, அரசு அதிகாரிகள், பாதாள சாக்கடை தொட்டியில் விடுவதற்கு பதிலாக, பவானி ஆற்றில் கலக்கும் வகையில், திறந்த வெளி சாக்கடையில் விட்டுள்ளனர்.
மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சியில், 95 கோடி ரூபாய் செலவில், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் சார்பில், பாதாள சாக்கடை திட்டம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நகரில் ஒவ்வொரு வீடுகளில் உள்ள செப்டிக் டேங்க் கழிவு நீரை, குழாய் வழியாக சாலையில் பதித்துள்ள கழிவுநீர் சேகரிப்பு தொட்டியில் இணைக்கப்படுகிறது. இதில் சேகரமாகும் கழிவு நீரை பாதாள சாக்கடை, கழிவுநீர் நீருந்து நிலையத்தில் சேகரிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு கழிவுநீர் நீருந்து நிலையத்தில் இருந்து, மின் மோட்டார் வாயிலாக, பெரிய கழிவுநீர் தொட்டிக்கு பம்பிங் செய்யப்படுகிறது. மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சியில் ஆறு இடங்களில் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் நீருந்து நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேட்டுப்பாளையம் வனபத்ரகாளியம்மன் கோவில் செல்லும் நெல்லித்துறை சாலையில் உப்புப்பள்ளம் அருகே, பாதாள சாக்கடைத் திட்ட கழிவுநீர் நீருந்து நிலையம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. மகாதேவபுரத்தின் ஒரு பகுதி, எஸ்.எம்., நகர், பூவாத்தாள் லே அவுட், மாதேஸ்வரன் கோயில் பகுதி, நெல்லித்துறை சாலை ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளின், செப்டிக் டேங்க் கழிவுநீர் அனைத்தும், குழாய் வழியாக, உப்புப்பள்ளத்தில் அமைத்துள்ள கழிவுநீர் நீருந்து நிலையத்திற்கு வரும் வகையில் குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.
ஆனால் இந்த கழிவு நீர் செல்லும் குழாயை, கழிவுநீர் நீருந்து நிலையத்தில் இணைக்காமல், திறந்து வெளி சாக்கடையில் விட்டுள்ளனர்.
இதுகுறித்து உப்புப்பள்ளம் பகுதி மக்கள் கூறியதாவது: மேட்டுப்பாளையம் நகரில் எஸ்.எம். நகர் பகுதி கழிவுநீர் பவானி ஆற்றில் கலப்பதை தடுக்கும் வகையில், பாதாள சாக்கடை குழாயில் இணைக்கப்பட்டது. ஆனால் ஒட்டுமொத்த கழிவு நீர் வரும் குழாய் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் நீருந்து நிலையத்தில் இணைக்காமல் சாக்கடையிலேயே விட்டனர். அது உப்புப்பள்ளத்தில் வழியாக பவானி ஆற்றுக்கு செல்கிறது. எனவே பாதாள சாக்கடை அமைத்தும் பயனில்லாமல் உள்ளது. எனவே அதிகாரிகள், கழிவு நீர் குழாயை, கழிவுநீர் நீருந்து நிலையத்தில் இணைத்து, கழிவு நீரை பம்பிங் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு மக்கள் கூறினர்.
படங்கள் உண்டு.