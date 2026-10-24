‘ஆயில் பாத்’ பின்னணியில் இவ்வளவு மேட்டர் இருக்கா!

UPDATED : அக் 23, 2026 07:44 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:38 PM
கோவை: நம் முன்னோர், தீபாவளியன்று எண்ணெய் குளியலை கட்டாயமாக்கியதற்கு பின் ஆழமான அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கிய ரகசியங்கள் புதைந்துள்ளன.
உடல் உஷ்ணம் சமன்
பொதுவாக ஐப்பசி குளிர்காலத்தில் தான் தீபாவளி வருகிறது. சுற்றுப்புற சூழல் குளிர்ந்து காணப்படும் வேளையில், உடலின் உள் வெப்பநிலை மட்டும் சூடாக இருக்கும். இந்த உடல் உஷ்ணத்தை சீராக்கி, உடலையும் மனதையும் சமநிலைக்கு கொண்டு வரத்தான் அதிகாலை எண்ணெய் குளியல் பழக்கத்தை கடைபிடித்தனர்.
எண்ணெய் காய்ச்சும் முறை
சூரிய உதயத்திற்கு முன்பே நல்லெண்ணெயை மிதமான தீயில் வெதுவெதுப்பாக காய்ச்ச வேண்டும். அதில் தோல் உரிக்காத பூண்டுப் பல், சிறிதளவு மிளகு, சீரகம், ஓமம் ஆகியவற்றை சேர்த்து லேசாக சூடானதும் இறக்க வேண்டும்.
இந்த எண்ணெயை உச்சந்தலையில் வைத்து நன்றாக தேய்த்து, தலை முதல் பாதம் வரை பூசி குளிக்க வேண்டும். இதனால் குளிர்காலத்தில் ஏற்படும் சரும வறட்சி, அரிப்பு போன்ற பல்வேறு தோல் பிரச்னைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும்.
10 – 15 நிமிடத்தில் குளியல்
எண்ணெயை தேய்த்து நீண்ட நேரம் ஊற வைக்காமல், 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்குள் குளித்துவிட வேண்டும். வெதுவெதுப்பான இளஞ்சூடான தண்ணீரில், சீயக்காய் பொடி தேய்த்து குளிப்பதே சிறந்தது. சூரியனின் உக்கிரம் அதிகரிக்கும் முன்பே, அதாவது அதிகாலையிலேயே குளியலை முடித்துவிட வேண்டும்.
எளிமையான உணவு முறை
எண்ணெய் குளியல் எடுத்த பிறகு உடலில் சில இயற்கையான மாற்றங்கள் நிகழும்; குறிப்பாக செரிமான மண்டலத்தின் இயக்கம் சற்று மந்தமாகும். எனவே, தீபாவளி நாளில் அதிக காரம், எண்ணெய் பலகாரங்களை அளவோடு உண்டுவிட்டு, மதிய உணவில் எளிதில் செரிமானமாகும் உணவுகளையும், மிளகு ரசத்தையும் கட்டாயம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
எண்ணெய் குளியல் எடுத்த நாளில், பகலில் தூங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். வெயிலில் சுற்றுவது, ஐஸ்கிரீம் மற்றும் குளிர்பானங்கள் போன்ற குளிர்ந்த உணவு உட்கொள்வதையும் தவிர்க்க வேண்டும்.
குழந்தைகளுக்கு எண்ணெய் தேய்த்துக் குளிப்பாட்டும் போது, காது மற்றும் கண்களுக்குள் எண்ணெய் புகாதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
சைனஸ், ஆஸ்துமா போன்ற மூச்சுக்குழாய் பிரச்னை உள்ளவர்கள் வழக்கமான நல்லெண்ணெய்க்குப் பதிலாக, மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் மூலிகை தைலங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
நொச்சி இலை போட்டு நன்கு கொதிக்க வைத்த வெந்நீரில் குளிப்பது, சளி பிடிக்காமல் உடலுக்கு புத்துணர்வைத் தரும்.