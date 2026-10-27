ஸ்பான்சரில் ‘நோ பார்க்கிங்’ போர்டு வைப்பதால் எந்த பயனுமில்லை
ஸ்பான்சரில் ‘நோ பார்க்கிங்’ போர்டு வைப்பதால் எந்த பயனுமில்லை
UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 04, 2026 11:56 PM
கோவை: மாநகர ரோடுகளில் வாகனங்கள் நிறுத்த இடம் இல்லை. வணிக வளாகம் கட்டுவோர், வாகனங்கள் நிறுத்த ‘பார்க்கிங்’ ஏற்படுத்துவதில்லை.
அதையும் கடைகளாக மாற்றி, காசு பார்க்கின்றனர். நகரமைப்பு பிரிவினரும் கண்டுகொள்வதில்லை. கடைகளுக்கு வருவோர், ரோட்டில் வாகனங்களை இஷ்டத்துக்கு நிறுத்துகின்றனர். இதை ஒழுங்குபடுத்த போக்குவரத்து போலீசாரும் முயற்சிப்பதில்லை.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன், ‘ஒன் வே சிஸ்டம்’ பழக்கத்தில் இருந்தது. ரோட்டின் ஒருபுறம் வாகனங்கள் நிறுத்த தடை விதிக்கப்பட்டு, ‘நோ பார்க்கிங்’ போர்டு நிறுவப்பட்டது. இப்போது இதை வாகன ஓட்டிகள் பலரும் பின்பற்றுவதில்லை.
‘நோ பார்க்கிங்’ போர்டுகளை போலீசார் வர்த்தக நிறுவனத்தினரின் செலவில் தயாரித்து வாங்குகின்றனர். போலீசார் கேட்பதால், மறுக்க முடியாமல் வர்த்தக நிறுவனத்தினர், பல அளவுகளில் ‘நோ பார்க்கிங்’ போர்டு, டிவைடர்கள், போலீசார் காத்திருக்கும் நிழற்குடைகளை தயார் செய்து தருகின்றனர்.
இவற்றை போலீசார் இஷ்டத்துக்கு ஏதேனும் ஒரு வீதியில் நிறுவுகின்றனர். இந்த போர்டுகளுக்கு கீழேயே வாகனங்கள் நிறுத்துவது வாடிக்கையாகி விட்டது.
போர்டு நிறுவும் முன், தடை செய்யும் இடத்துக்கு பதில், வாகனங்கள் நிறுத்த வேறு இடம் ஒதுக்க வேண்டும். இடம் ஒதுக்காவிடில், வாகனங்களை எங்கு நிறுத்துவர் என்பதை யோசிக்க வேண்டும்.
ஏனெனில், வர்த்தக நிறுவனங்கள் மிகுந்த பல இடங்களில் ‘நோ பார்க்கிங்’ போர்டு வைப்பதே அர்த்தமற்றதாகி விட்டது.
தேவையற்ற இடங்களில் உள்ள போர்டுகளை போலீசாரே அகற்ற வேண்டும் அல்லது அங்கு வாகனங்கள் நிறுத்துவதை தடை செய்ய வேண்டும்.