நுால் தேர்வுக்குழு உறுப்பினர்கள் இவர்கள்தான்!

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ADDED : நவ 06, 2026 11:14 PM
–நமது நிருபர்–
கோவை பெரியார் அறிவுலகம் உள்ளிட்ட சிறப்பு நுாலகங்களுக்கு நுால்கள் தேர்வு செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட குழு உறுப்பினர்கள் பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.
1.முனைவர் ஜெயரஞ்சன், துணைத்தலைவர், மாநில திட்டக்குழு
2.முனைவர் சுல்தான் அஹமத் இஸ்மாயில், உறுப்பினர் மாநில திட்டக்குழு
3.முனைவர் அரசேந்திரன்- முதன்மை ஆசிரியர்
4.முனைவர் ராமு மணிவண்ணன்- பேராசிரியர் மற்றும் துறைத் தலைவர்
5.முனைவர் ராஜன்- கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆலோசகர்
6.முனைவர் முருகன்- ஆராய்ச்சித் துறை முதல்வர், பேராசிரியர் மற்றும் துறைத் தலைவர்
அரசாணை வெளியிட்டது எப்பொழுது?
கடந்த 2025ம் ஆண்டு நவம்பர் 5ம் தேதி, கோவை பெரியார் அறிவுலகம், திருச்சி காமராசர் அறிவுலகம், சேலம் பாரதிதாசன் அறிவுலகம், கடலூர் அஞ்சலை அம்மாள் அறிவுலகம், திருநெல்வேலி காயிதே மில்லத் அறிவுலகம் ஆகிய ஐந்து சிறப்பு நூலகங்களுக்கும், புதியதாக துவங்கப்பட்டுள்ள தென்காசி, ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், காஞ்சிபுரம், கள்ளக்குறிச்சி, மயிலாடுதுறை ஆகிய ஆறு மாவட்டங்களில் அமையவுள்ள 6 மாவட்ட மைய நூலகங்களுக்கும் நூல்கள் மற்றும் மின்நூல்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கு உயர்நிலைக் குழு, நூல் விலை பேச்சுவார்த்தைக் குழுவினை அமைத்தல் மற்றும் நூல் தேர்வுக் குழு மற்றும் நூல் பரிந்துரைக் குழுவினை அமைத்துக் கொள்ளவும், நூலகங்களுக்கு தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கு தொழில்நுட்பக் குழு அமைக்கவும் தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது.