அதிக சம்பளம் கிடைப்பதில்லை தூய்மை பணிக்கு வருவதில்லை
அதிக சம்பளம் கிடைப்பதில்லை தூய்மை பணிக்கு வருவதில்லை
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 10:42 PM
தொண்டாமுத்தூர்: தொண்டாமுத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள கிராம ஊராட்சிகளில், தூய்மை பணியாளர்களின் சம்பளத்தை உயர்த்தாததால், தூய்மை பணிகளுக்கு வரும் ஆட்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது.
தொண்டாமுத்தூரில் உள்ள ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலும், 5 ஆயிரம் முதல் 25 ஆயிரம் பேர் வரை வசித்து வருகின்றனர். தூய்மை காவலர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் தினசரி வீடுவீடாக சென்று, குப்பை சேகரித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், ஊராட்சியில் இறுதியாக 2013ம் ஆண்டு, நிரந்தர தூய்மை பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர்.
அதன்பின், நிரந்தர தூய்மை பணியாளர்களை நியமிக்காமல், தினக்கூலி அடிப்படையிலும், சிறப்பு ஊதியம் அடிப்படையிலும், தற்காலிகமாக நியமித்து வருகின்றனர்.
இதில், தினக்கூலி தூய்மை பணியாளர்களுக்கு, 587 ரூபாயும், தூய்மை காவலர்களுக்கு மாதம், 6,000 ரூபாயும் வழங்கப்படுகிறது. தூய்மை காவலர்கள் காலை 7:00 முதல் பகல் 2:00 மணி வரை, பணிபுரிகின்றனர்.
இந்நிலையில், இவர்களுக்கு வழங்கப்படும், 6,000 ரூபாய் ஊதியம் குறைவாக உள்ளதாக கருதி பலரும் பணிக்கு வருவதில்லை. இதனால், ஊராட்சிகளில் குப்பை குவிந்து கிடக்கிறது.
தூய்மை காவலர்கள் கூறுகையில், தற்போது ஒரு கிலோ சின்ன வெங்காயம், 180 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.
6 ஆயிரத்தில் குடும்பத்தை நடத்துவது சிரமம். ஊதியத்தை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும்,என்றனர்.