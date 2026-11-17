ADDED : நவ 16, 2026 06:15 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் உள்ள கோவிலில், கந்த சஷ்டி விழாவில் இன்று (நவ.,16) சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடந்தது.
முருகப்பெருமானை போற்றும், கந்த சஷ்டி விழாவில் 6 நாட்கள் விரதமும், சூரனை வதம் செய்யும் சூரசம்ஹாரமும் முடிந்த பின், 7-ம் நாள் முருகப்பெருமானுக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது.
திருக்கல்யாண நாளில் சிறப்பு யாகங்கள், மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க சுவாமிக்கு திருமாங்கல்யம் சூட்டப்பட்டது. பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
* பொள்ளாச்சி, குரும்பம்பாளையம் அம்மணீஸ்வரர் கோவில் கந்தசஷ்டி விழாவில், சூரசம்ஹாரத்துக்கு பின் பக்தர்கள் விரதத்தை நிறைவு செய்தனர். நேற்று காலை, திருக்கல்யாண உற்சவமும், சிறப்பு அலங்கார பூஜையும் நடந்தது. தொடர்ந்து, அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. மாலை, 4:00 மணிக்கு சுவாமி திருவீதி உலா நடந்தது.
* சூளேஸ்வரன்பட்டி கோகுலம் கார்டன் செந்துார் அழகன் கோவில், கந்த சஷ்டி விழாவில், இன்று காலை திருக்கல்யாண உற்சவம், அன்னதானம், மாலை, 6:00 மணிக்கு தேர் திருவீதி உலா நடந்தது.
* ஜமீன் ஊத்துக்குளி, வள்ளி, தெய்வானை உடனமர் சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில், கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழாவையொட்டி தினமும் காலை, 7:30 மணிக்கு அபிேஷக பூஜையும் இரவு, 7:00 மணிக்கு மேல் மஹா தீபாராதனை நடந்தது. நேற்று காலை, சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவமும், மாலையில் சுவாமி திருவீதி உலாவும் நடந்தது.
* கெட்டிமல்லன்புதுார் தண்டாயுதபாணி கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. நேற்று காலை, 9:00 மணிக்கு திருக்கல்யாணம், அபிேஷக பூஜைகள் நடைபெற்றன.
வால்பாறை
வால்பாறை சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில், 14 ம் ஆண்டு கந்தசஷ்டி விழாவில், நேற்று காலை, 5:00 மணிக்கு கணபதி பூஜையும், 6:00 மணிக்கு சிறப்பு அபிேஷக, அலங்கார பூஜையும் நடைபெற்றது. காலை, 11:00 மணிக்கு சுவாமிக்கு திருக்கல்யாணம் நடந்தது. இதில், வால்பாறை நகர் மற்றும் பல்வேறு எஸ்டேட் பகுதியில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
மாலையில், வள்ளி, தெய்வாணை சமேத சுப்ரமணிய சுவாமி திருவீதி உலா சென்று அருள்பாலித்தார். விழா ஏற்பாடுகளை கந்தசஷ்டி விழா குழுவினர் செய்திருந்தனர்.