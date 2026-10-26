/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/திருவாசக முற்றோதல் நிகழ்ச்சி
UPDATED : அக் 09, 2026 04:43 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:24 PM
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அன்னுார்: மன்னீஸ்வரர் கோவிலில், நாளை திருவாசக முற்றோதல் நடக்கிறது.
அன்னுார் மன்னீஸ்வரர் கோவிலில், ஒவ்வொரு மாதமும், திருவாசக முற்றோதல் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. இந்த மாத நிகழ்வு நாளை காலை 6:30 மணிக்கு துவங்குகிறது. திருவாசகம் முழுமையாக வாசித்தல் மதியம் 12:30 மணிக்கு முடிவடைகிறது. மன்னீஸ்வரருக்கு அபிஷேக பூஜை, அலங்காரப் பூஜை நடக்கிறது. அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது. திருவாசகத்தை கேட்டு மகிழ திருவாசக முற்றோதல் குழு மற்றும் அடியார்கள் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.