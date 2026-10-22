சாலமன் பாப்பையா சொன்ன பீட்டர் பாண்டியன் கதை இது

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ADDED : அக் 15, 2026 07:46 PM
கோவை: பட்டிமன்ற நடுவர் சாலமன் பாப்பையா மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்க, ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் ஒரு நினைவலைகள் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்தது.
பாப்பையா தலைமை வகித்த மேடைகளில் தொடர்ந்து தோன்றி மக்களை கவர்ந்த ராஜா, பாரதி பாஸ்கர், எழுத்தாளர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் அவருடன் பழகிய நினைவுகளை உருக்கமாக விவரித்து மக்களை கண் கலங்க வைத்தனர். இந்த செய்தி உடனே நமது நாளிதழில் வெளியானது.
பாரதியும் ராஜாவும் கண்ணீர் வழிய உரை நிகழ்த்தியதை பார்த்த போது, தந்தையின் மறைவை தாங்க முடியாத பிள்ளைகள் புலம்புவது போல் இருந்தது. ‘‘நாங்கள் அவரை நேசித்ததை விட, அவர் எங்களை அதிகம் நேசித்தார்’’ என்று பாரதி விம்மிய போது, அனைவர் கண்களிலும் நீர்த்திரை படிந்ததை பார்க்க முடிந்தது.
எஸ்ரா, பாப்பையாவின் இன்னொரு பக்கத்தை வாசித்து காட்டினார்.
‘‘பெரும்பாலான மக்களுக்கு சாலமன் பாப்பையா பட்டிமன்ற நடுவர், கலகலப்பாக பேசி சிரிக்க வைப்பவர் என்றுதான் தெரியும். அவரது இலக்கிய ஆளுமையை பற்றி என் போன்ற சிலருக்கே நன்றாக தெரியும். தமிழ் இலக்கியங்கள் மீது அவர் கொண்ட பற்று அளப்பரியது. பல நூல்களுக்கு எளிய நடையில் உரை எழுதி இருக்கிறார்” என்றவர், பலருக்கு தெரியாத ஒரு நிகழ்வை பகிர்ந்தார்:
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் சிறப்பு மலர் வெளியிட்டது. அதில் சாலமன் பாப்பையா கட்டுரை எழுதினார். 1812ல் மதுரை கலெக்டராக இருந்த ஆங்கிலேயர் பற்றி அதில் ஒரு தகவல் சொன்னார்.
கலெக்டரின் பெயர் ரவுஸ் பீட்டர். மதுரை மக்கள் அவருக்கு சூட்டிய செல்ல பெயர் பீட்டர் பாண்டியன்.
வீட்டில் இருந்து கலெக்டர் ஆபீசுக்கு அவர் மீனாட்சி கோயிலை கடந்து தான் செல்ல வேண்டும். கோயில் வாசலில் குதிரையில் இருந்து இறங்குவார். பூட்சையும் தொப்பியையும் கழற்றி வைப்பார். வெறும் காலில் கோயிலுக்குள் சென்று, கண்மூடி அம்மனை வணங்குவார். பிறகு தான் ஆபீஸ் போவார்.
வெள்ளைக்கார கலெக்டருக்கு மீனாட்சி அம்மன் மீது பக்தி வந்தது எப்படி? அதற்கு ஒரு சம்பவம் காரணம்.
ஒருநாள் இரவில் கடும் புயல் வீசி, மழை கொட்டிக் கொண்டிருந்தது. கலெக்டர் மாளிகையில் ரவுஸ் பீட்டர் கவலையுடன் இருந்தார். அப்போது கொலுசு சத்தம் கேட்டது. கலெக்டர் நிமிர்ந்து பார்த்தார். பட்டு பாவாடையில் ஒரு சிறுமி வந்து கொண்டிருந்தாள்.
“வா, சீக்கிரம் வா..!” என்று கலெக்டரை அழைத்தாள். என்ன அவசரமோ தெரியவில்லையே என்று கலெக்டர் அவள் பின்னால் ஓடி வந்தார். பணியாளர்களும் வேகமாக வெளியே வந்தனர்.
அடுத்த விநாடியில் பெரும் சத்தத்துடன் இடி விழுந்து, கலெக்டர் மாளிகை தரைமட்டம் ஆனது.
வெலவெலத்து போனார் கலெக்டர். அவரை வெளியே அழைத்து வந்த சிறுமியை காணவில்லை. மாயமாகி இருந்தாள்.
மீனாட்சி அம்மனே சிறுமியாக வந்து தன்னையும் பணியாளர்களையும் காப்பாற்றியதாக உணர்ந்தார். அன்று முதல் அன்னை மீனாட்சியின் பரம பக்தர் ஆனார் ரவுஸ் பீட்டர்.
வைரங்கள், மரகதங்கள், மாணிக்கங்கள் பதித்த தங்க பாதம் செய்து மீனாட்சிக்கு காணிக்கையாக சமர்ப்பித்தார்.
இது போன்ற பல வரலாற்று தகவல்களை தொகுத்து நுாலாக்கி இருக்கிறார் பாப்பையா. இலக்கிய வரலாறு ஏட்டில் உறைய வேண்டிவை அல்ல, மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய பொக்கிஷங்கள் என்பது சாலமன் பாப்பையாவின் நம்பிக்கையாக இருந்தது.
எஸ்ரா நினைவுகூர்ந்த தகவல், கோவை மக்களுக்கு நிச்சயம் புதுசு என்பதை பார்வையாளர்களின் விரிந்த விழிகளும் மெய்சிலிர்ப்பும் புலப்படுத்தின.