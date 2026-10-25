விளையாட்டுடன் ராமாயணம் கற்க வழிகாட்டுகிறது இந்த தீம் பார்க்!
விளையாட்டுடன் ராமாயணம் கற்க வழிகாட்டுகிறது இந்த தீம் பார்க்!
ADDED : செப் 25, 2026 10:13 PM
விளையாட்டின் மூலம் இதிகாசங்களையும் கற்றுக்கொடுக்க முடியுமா? என்ற கேள்விக்கு விடையாக அமைந்துள்ளது, பெரியநாயக்கன்பாளையம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ராமாயண தீம் பார்க்.
தீம் பார்க்கிற்குள் நுழைந்தவுடன், அனுமன் தனது மார்பைப் பிளந்து அதற்குள் ராமர், சீதை இருப்பதை வெளிப்படுத்தும் காட்சி குழந்தைகளின் கவனத்தை ஈர்க்கிறது. ராமர், சீதை மீது அனுமன் கொண்டிருந்த அளவற்ற அன்பையும் பக்தியையும் இந்தக் காட்சி எடுத்துக்காட்டுகிறது.
தசரத மன்னருக்கு குழந்தை பாக்கியம் வேண்டி நடத்தப்பட்ட புத்திரகாமேஷ்டி யாகத்தில் தோன்றிய தெய்வீக உருவம், பாயசத்தை வழங்கி அதை தனது மனைவிகளுக்கு கொடுக்கச் சொன்ன நிகழ்வை விளக்கும் வகையில் சுழலும் ராட்டினம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ராமரின் பிறப்பைக் குறிக்கும் வகையில் ஆதிசேஷன் மீது அமைக்கப்பட்டுள்ள இருக்கையில், குழந்தைகள் அமர்ந்து ஆடும் வகையிலான விளையாட்டும் இடம்பெற்றுள்ளது.
தடாகையை ராமர் வதம் செய்த நிகழ்வை விளக்கும் பிரம்மாண்டமான உருவத்துடன் கூடிய சறுக்கு விளையாட்டு, ராமர் சிவதனுசை உடைத்து சீதையை மணந்த நிகழ்வை நினைவுபடுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வில் உடைக்கும் விளையாட்டு...இப்படி ஒவ்வொரு நிகழ்வும் குழந்தைகளைக் கவரும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சீதையின் பாதுகாப்பிற்காக லட்சுமணன் கோடு வரைந்த நிகழ்வை நினைவுபடுத்தும் விளையாட்டு, அனுமன் சுரசையின் வாய்க்குள் சென்று மீண்டும் வெளியே வந்த நிகழ்வை அடிப்படையாகக் கொண்ட சீசா விளையாட்டு... இது போன்ற ராமாயணத்தின் முக்கியமான சம்பவங்கள், அனைத்தும் குழந்தைகளின் விளையாட்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
விவேகானந்தா பண்பாடு மற்றும் பாரம்பரிய மையத்தின் இயக்குனர் அழகேசன் கூறுகையில், “புத்தகங்களில் படிப்பதை விட, இதுபோன்ற விளையாட்டுகள் மூலம் குழந்தைகளுக்கு ராமாயணத்தின் மீதான ஈர்ப்பை அதிகரிக்க முடியும்” என்றார்.