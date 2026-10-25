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பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு லீவு பார்க்க வந்தவர்கள் ஏமாற்றம்
பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு லீவு பார்க்க வந்தவர்கள் ஏமாற்றம்
UPDATED : அக் 19, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 19, 2026 04:26 PM
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கோவை: காந்திபுரத்தில் உள்ள பெரியார் அறிவுலகத்தை 16ம் தேதி முதல்வர் விஜய் திறந்து வைத்தார். அங்குள்ள நுாலகம் மற்றும் அறிவியல் மையத்தை பார்வையிட மாணவர்கள் உட்பட பலரும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
பூஜை விடுமுறையாதலால் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், பெற்றோர் விடுமுறையில் வீட்டில் உள்ளனர். கோவை மட்டுமல்லாமல், திருப்பூர், நீலகிரி உள்ளிட்ட பக்கத்து மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்களும் பெரியார் அறிவுலகத்தை பார்க்க கூட்டம் கூட்டமாக வருகின்றனர்.
ஆனால் ஆயுத பூஜை மற்றும் விஜயதசமி பண்டிகையான நேற்றும், இன்றும் பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து தெரியாமல் நேற்று வருகை தந்த பலரும் ஏமாற்றம் அடைந்தனர். விடுமுறையை தவிர்த்திருக்கலாம் என்றனர் அவர்கள்.