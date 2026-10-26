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ரூ.3 கோடி நிலத்தை அபகரிக்க முயன்ற மூன்று பேர் மீது வழக்கு
ரூ.3 கோடி நிலத்தை அபகரிக்க முயன்ற மூன்று பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : அக் 25, 2026 06:56 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:54 PM
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கோவை: கேரள மாநிலம், எர்ணாகுளத்தை சேர்ந்த லியா என்பவரின் தாய் லாலி ஆன்டனிக்கு, அரிசிபாளையத்தில், 2.46 ஏக்கர் நிலம் இருந்தது. அவர் 2006ம் ஆண்டு இறந்தார். அவரது கணவர், இரு மகள்கள் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளாக இருந்தனர். நிலத்துக்கான வருவாய்த்துறை ஆவணங்கள் மூவரது பெயர்களுக்கும் மாற்றப்பட்டன.
விற்பனை செய்ய லியா முயன்றபோது, அவரது தாயார் பெயரில் போலி உயில் தயாரித்து, 1.46 ஏக்கர் நிலத்துக்கு வேறு ஒருவர் உரிமை கோரியது தெரிந்தது. போலி பாகப்பிரிவினை ஆவணம் தயாரித்து, 2021ல் அந்த நிலத்தை வேறு ஒருவருக்கு விற்பனை செய்ததும் தெரிந்தது.
லியா புகாரின் பேரில், கேரளத்தை சேர்ந்த பென்னி ஜான், பிஜோய், ஷரோன், வெள்ளியங்கிரி ஆகிய 4 பேர் மீது மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.