முக்கால் அடி! உடைப்பை சரி செய்ய அதிகாரிகள் தவறியதால்: செங்குளத்தில் 13 கோடி லிட்டர் நீர் வீணானது
முக்கால் அடி! உடைப்பை சரி செய்ய அதிகாரிகள் தவறியதால்: செங்குளத்தில் 13 கோடி லிட்டர் நீர் வீணானது
ADDED : நவ 01, 2026 03:05 PM
கோவை: தற்போதைய நிலவரப்படி தமிழகத்தில் கோவையில் அதிக மழை பெய்துள்ளது. சராசரியாக 124 மி.மீ மழை பெய்ய வேண்டிய இடத்தில் 313 மி.மீ மழை பெய்திருக்கிறது.
மழை நீரை சேமிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்கிறது. நீர்நிலைகளை தூர்வாரும் பணி நடக்கிறது. குனியமுத்தூர் அருகே 174 ஏக்கரில் செங்குளம் உள்ளது. இதை நீர்வளத்துறை பராமரிக்கிறது. இதற்கு நொய்யல் ஆற்றில் இருந்து நீர் வரும். நொய்யல் ஆறு, உள்ளூர் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளிலும் கிடைக்கும் மழைநீரை முழுமையாக சேமிக்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.
செங்குளத்தை பெரியகுளம், சின்னகுளம் என இரண்டாக பிரிக்கப்படும். பெரியகுளம் நிரம்பி அதன் நீர் சின்னகுளத்துக்கு செல்லும். பெரியகுளத்தின் உபரிநீர் வெளியேறும் பகுதியில், முக்கால் அடி உயரத்திற்கு உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மழை துவங்குவதற்கு முன்பே அதை கண்டறிந்து சரி செய்திருக்க வேண்டும். அதிகாரிகள் செய்யவில்லை. மழையில் செங்குளத்துக்கான நீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது. உடைப்பை சரி செய்யாததால் நீர் வீணாகி வருகிறது.
குளத்தின் நீர்த்தேக்கத்தை நிர்ணயிப்பதில், உபரிநீர் வெளியேற்று பகுதியின் உயரம் மிக முக்கியமானது. அதன் மேற்பகுதியில் உடைப்பு ஏற்பட்டால், நீர் முழு மட்டத்தை அடைவதற்கு முன்பே வெளியேறும். மழைநீர் கிடைத்தாலும், குளத்தின் முழு சேமிப்பு திறனை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்படும். செங்குளம் உடைப்பை வெறும் இரண்டு மூட்டை சிமென்டால் சரி செய்திருக்கலாம். செய்யாததால் 13 கோடி லிட்டர் மழைநீர் வீணாகி விட்டது. நவம்பரில் மழை தீவிரமடையும் என்கிறார்கள். அதற்குள் உடைந்த பகுதியை சீரமைக்க வேண்டும் என்று நீர் சேமிப்பு ஆர்வலர்கள் சொல்கின்றனர்.
நீர்வளத்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் சிவக்குமாரிடம் கேட்டபோது, ” உடைப்பை சரி செய்ய எஸ்டிமேட் தயாரித்தோம். ஒப்புதல் கிடைக்க தாமதமானது. சிறிய பிரச்னை தான். விரைவில் சரி செய்வோம். ஆனாலும் செங்குளத்தில் இருந்து சின்னகுளத்துக்கு நீர் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்றார்.