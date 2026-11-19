4 கிலோ நகை கொள்ளையடித்த மூவருக்கு தலா 7 ஆண்டு சிறை
4 கிலோ நகை கொள்ளையடித்த மூவருக்கு தலா 7 ஆண்டு சிறை
UPDATED : நவ 18, 2026 08:36 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:30 PM
கோவை: நகைகடைக்குள் புகுந்து ஊழியர்களிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டி, நான்கு கிலோ நகை கொள்ளையடித்த வழக்கில், மூவருக்கு தலா 7 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
ராஜவீதியில் சித்தி கோல்டு இந்தியா என்ற பெயரில் சந்திரசேகர் என்பவர் நகை கடை நடத்தி வருகிறார். இவரிடம் தெற்கு உக்கடம், அல்அமீன் காலனியை சேர்ந்த ரியாசூதீன்,35,என்பவர் கார் டிரைவராக வேலை பார்த்து வந்தார்.
2017 மார்ச் 2ல் ரியாசூதீன், கடை உரிமையாளர் சந்திரசேகரை மதிய உணவிற்காக வீட்டிற்கு காரில் அழைத்து சென்றார். அவரை வீட்டில் விட்டு உடனடியாக ரியாசூதீன் மற்றும் அவருடன் இரண்டு பேர் கடைக்கு வந்தனர்.
மூன்று பேரும்கடைக்குள் புகுந்தனர். அரிவாளை காட்டி பெண் ஊழியர்களை மிரட்டினர். டிராவல் பேக்கில் கடையில் இருந்த 4 கிலோ 250 கிராம் நகைகளை கொள்ளையடித்தனர். கடை ஷட்டரை அடைத்து விட்டு தப்பினர்.
இது தொடர்பாக வி.எச்.ரோடு போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. போலீசார் விசாரித்து, ரியாசூதீன், அவரது நண்பர்கள் வடவள்ளி, முல்லை நகர், நியூ தில்லை நகரை சேர்ந்த அசாருதீன்,35, இடையர்பாளையம், திருவள்ளுவர் வீதியை சேர்ந்த விஜயகுமார்,32, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.
நகை மீட்கப்பட்டது. கோவை முதன்மை சார்பு கோர்ட்டில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடந்து வந்தது. விசாரித்த நீதிபதி வேடியப்பன், நகை கொள்ளையடித்த ரியாசூதீன், அசாருதீன், விஜயகுமார் ஆகியோருக்கு, தலா 7 ஆண்டு சிறை, தலா 7000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து நேற்று தீர்ப்பளித்தார். அரசு தரப்பில் சிறப்பு வக்கீல் கோவிந்தராஜ் ஆஜரானார்.