வாகன விபத்தில் மூவர் படுகாயம்

ADDED : அக் 23, 2026 07:44 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு அருகே நடந்த வாகன விபத்தில் மூவருக்கு படுகாயம் ஏற்பட்டது.
விருதுநகரை சேர்ந்தவர் அசோக்மோனிக், 20. இவர், மலுமிச்சம்பட்டியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் பி.இ., கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறார். கல்லூரி விடுமுறை முடிந்ததால், நேற்று (அக்.,22) வீட்டில் இருந்து கல்லூரிக்கு பைக்கில் வந்தார்.
அப்போது, பொள்ளாச்சி – கோவை ரோட்டில், கிணத்துக்கடவு அருகே ‘ஒன் வே’யில் பகவதிபாளையம் தனியார் கல்லூரியில் பி.டெக்., நான்காம் ஆண்டு படிக்கும் தரன், 21, பைக் ஓட்ட, இவருடன் பின் அதே கல்லூரியை சேர்ந்த பி.டெக்., ஏ.ஐ.டி.எஸ்., நான்காம் ஆண்டு மாணவி கீர்த்தியம்மன், 22, என்பவர் அமர்ந்து இருந்தார். எதிர்பாராத விதமாக இரு பைக்குகளும் மோதி விபத்து ஏற்பட்டது.
இதில், காயமடைந்த மூவரையும் அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு, பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அனுமதித்தனர். விபத்து குறித்து கிணத்துக்கடவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.