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கோவை கோனியம்மன் கோவில் அதிகாரிகள் மூவர் சஸ்பெண்ட்
கோவை கோனியம்மன் கோவில் அதிகாரிகள் மூவர் சஸ்பெண்ட்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:21 PM
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கோவை: கோனியம்மன் கோவில் திருட்டில் அஜாக்கிரதையாக இருந்த செயல் அலுவலர் குமார், 41, உட்பட மேலும் மூவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.
கோவை கோனி யம்மன் கோவிலில் உண்டியல் காணிக்கை சமீபத்தில் எண்ணப்பட்டது. அப்போது, விடுபட்ட ஒரு உண்டியலில் இருந்த தொகையை பணியாளர்கள் மோசடி செய்து, பங்கிட்டு கொண்டனர். இந்நிலையில், கோவில் பணியாளர்கள் பாலசுப்ரமணியன், 52, சரவணன், 34, பிரதீப்குமார், 31, கிருஷ்ணராஜ், 56, ஆகியோர் நேற்று முன்தினம் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.
பணியில் அலட்சியம் காட்டிய கோவில் செயல் அலுவலர் குமார், அறநிலையத்துறை ஆய்வாளர்கள் ராம்குமார், 47, உதயகுமார், 45, ஆகியோர் நேற்று சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர். மேலும், கோவை மண்டல ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை உதவி கமிஷனர் உஷாநந்தினி, 38, மீது, துறைரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.