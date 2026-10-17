(டிட் பிட்ஸ் 1) – இரவில் லைட் போட்டு தூங்கும் பழக்கம் இருக்கா? உடலில் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும்?
(டிட் பிட்ஸ் 1) – இரவில் லைட் போட்டு தூங்கும் பழக்கம் இருக்கா? உடலில் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும்?
ADDED : அக் 17, 2026 04:29 AM
இரவு தூங்கும்போது அறையில் லைட் போட்டு வைத்திருப்பது, டிவி பார்த்துக்கொண்டே தூங்குவது அல்லது மொபைலில் பாடல்களைக் கேட்டுக்கொண்டே உறங்குவது பலருக்கும் வழக்கமாக உள்ளது. ஆனால், இந்தப் பழக்கங்கள் தூக்கத்தின் தரத்தைப் பாதிப்பதுடன், நீண்ட காலத்தில் உடல் ஆரோக்கியத்திலும் பல தீமைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதே பலரும் அறியாத உண்மை. குறிப்பாக, இரவில் போதுமான நேரம் தூங்கியும் காலையில் எழும்போது சோர்வாக உணர்வது, பகலில் தூக்கம் வருவது போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு இரவில் ஆழ்ந்த தூக்கம் கிடைப்பதில் ஏற்படும் சிக்கல்களே முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம். அப்படியானால், லைட் போட்டுக்கொண்டு தூங்குவதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்னென்ன? ஆழ்ந்த தூக்கம் ஏன் அவசியம் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.இரவில் லைட் போட்டுக்கொண்டு தூங்குவது தவறா?
இரவில் லைட் போட்டுக்கொண்டு தூங்குவது உடலின் இயற்கையான தூக்கச் சுழற்சியைப் பாதிக்கக்கூடும்.நமது உடலில் 24 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை செயல்படும் இயற்கையான உயிரியல் கடிகாரம் உள்ளது. இது நாம் எப்போது விழித்திருக்க வேண்டும், எப்போது தூங்க வேண்டும் என்பதை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. இரவில் அதிக வெளிச்சம் இருக்கும்போது இந்த இயற்கையான சுழற்சி சீர்குலைகிறது.
மேலும், தூக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்த உதவும் மெலடோனின் என்ற ஹார்மோனின் சுரப்பை இரவு நேர வெளிச்சம் குறைக்கிறது. இதனால் தூங்குவதில் சிரமம் ஏற்படுவதோடு, தூக்கத்தின் தரமும் குறைகிறது. அதேபோல், லைட் ஆன்-ல் இருக்கும்போது மூளையின் விழிப்புணர்வு அதிகமாகவே இருக்கும்.இதனால் ஆழ்ந்த தூக்கம் பாதிக்கப்பட்டு, இரவில் அடிக்கடி விழிக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. இதன் காரணமாகவே, மறுநாள் காலையில் சோர்வு, பகலில் தூக்கம் வருவது மற்றும் கவனச்சிதறல் போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன
போதுமான தூக்கம் இல்லையென்றால் உடலில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன?
தொடர்ந்து போதுமான தூக்கம் கிடைக்காமல் இருப்பது பல்வேறு உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும் என மருத்துவர் எச்சரிக்கிறார்.
1. உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதய நோய்கள்:தூக்கம் சரியாக இல்லாதபோது, உடலின் மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்கும் செயல்பாடுகளும் ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் இயற்கையான முறைகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன. இது உயர் ரத்த அழுத்தம், இதய நோய் மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.
2. உடல் எடை அதிகரிப்பு மற்றும் சர்க்கரை நோய்:தூக்கமின்மை மெட்டபாலிசத்தை பாதித்து, பசியை கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன்களில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் உடல் எடை அதிகரிக்கும். மேலும், இன்சுலின் செயல்பாடு பாதிக்கப்பட்டு டைப் 2 நீரிழிவு நோய் ஏற்படும் அபாயமும் அதிகரிக்கிறது.
3. குறட்டை மற்றும் தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல்:குறட்டை விடுபவர்கள் அனைவரும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று கூற முடியாது. சிலருக்கு தூக்கத்தில் மூச்சுத் திணறல் இருக்கலாம். இரவில் அடிக்கடி விழிப்பது, பகலில் அதிக தூக்கம் வருவதற்கான முக்கிய காரணமாகும்
4. நினைவாற்றல் மற்றும் மனநலப் பாதிப்புகள்:தூக்கம் மூளையின் கற்றல், நினைவுகளை ஞாபகப்படுத்துதல் போன்ற செயல்பாடுகளுக்கு மிகவும் அவசியம். நீண்ட கால தூக்கப் பிரச்சினை டிமென்ஷியா மற்றும் அல்சைமர் போன்ற நோய்களுடன் தொடர்புடையதாக இருக்க சாத்தியங்கள் உள்ளது
5. நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி குறைதல்:உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் சரியாகச் செயல்பட போதுமான தூக்கம் அவசியம். தூக்கம் குறையும்போது நோய்த்தொற்றுகளை எதிர்க்கும் உடலின் திறன் குறைகிறது.
6. செரிமான பிரச்சினைகள்:தூக்க குறைபாட்டினால் மலச்சிக்கல், அஜீரணம் போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம் (இருப்பினும் இதற்கு உணவுப் பழக்கமும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்).
டிவி பார்த்துக்கொண்டே அல்லது பாடல் கேட்டுக்கொண்டே தூங்கலாமா?பலர் தூக்கம் வருவதற்காக டிவியை அணைக்காமல் வைத்திருப்பார்கள் அல்லது மொபைலில் பாடல்களை ஒலிக்க செய்வார்கள். இந்த பழக்கங்களும் தூக்கத்தின் தரத்தை பாதிக்கக்கூடும் என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
டிவியில் இருந்து வெளிப்படும் வெளிச்சம் மெலடோனின் சுரப்பை பாதிக்கும். அதேபோல், திடீரென அதிகரிக்கும் சத்தம் அல்லது அதிக ஒலியிலான இசை இரவில் தூக்கத்தை கலைக்கக்கூடும். இதனால் தூக்கம் இடையிடையே தடைப்பட்டு, மறுநாள் காலையில் புத்துணர்ச்சி இல்லாமல் போகும். எனவே, தூங்குவதற்கு முன் டிவியை அணைப்பதும், மொபைல் பயன்பாட்டைக் குறைப்பதும் மிகவும் நல்லது