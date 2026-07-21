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வடக்கு தெற்கை இணைக்கும் திருப்பூர் பாலம் திறக்க ரெடி

வடக்கு தெற்கை இணைக்கும் திருப்பூர் பாலம் திறக்க ரெடி

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:49 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:49 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 PM

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திருப்பூர்:திருப்பூர் நகரின் மத்தியில் சலசலக்கும் நொய்யல் ஆறு, ஊரை வடக்கு தெற்காக பிரிக்கிறது.

தெற்கில் மத்திய பஸ் நிலையம், மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனை, கலெக்டர் அலுவலகம், நீதிமன்றம், மாநகராட்சி அலுவலகம் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலகங்கள் உள்ளன.

வடக்கில் புதிய பஸ் நிலையம், ரயில் நிலையம், போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகம், கல்வி நிறுவனங்கள், வர்த்தக மையங்கள் அமைந்துள்ளன.

நொய்யலை தாண்டி இரு புறமும் போய் தீர வேண்டியிருப்பதால் மக்கள், வாகன போக்குவரத்து மிக அதிகம். வளர்மதி, வளம், நடராஜா தியேட்டர், தீபம் ஆகிய 4 பாலங்களிலும் எப்போதும் நெரிசல்.

ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியில் இருந்த பழைய பாலம், 40 ஆண்டுக்கு மேலாகி விட்டதால், அதை அகற்றி புதிய பாலம் கட்ட முடிவு செய்தனர். நெடுஞ்சாலை துறை அனுமதி தர இழுத்தடித்ததால், மாநகராட்சியே 2023ல் பாலம் கட்ட தொடங்கியது. இன்று வேலை முடிந்து, திறப்பு விழாவுக்கு தயாராக உள்ளது.

ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியையும், யூனியன் மில் சாலையையும் இணைக்கும் இந்த பாலம் திறந்ததும், ஊத்துக்குளி சாலையில் இருந்து தெற்கு நோக்கி செல்லும் வாகனங்கள் எளிதாக நகர முடியும். இதனால் வளம் பாலம் மற்றும் வளர்மதி பாலத்தில் நெரிசல் குறையும்.

தாராபுரம், காங்கயம் சாலைகளில் இருந்து வடக்கே செல்லும் வாகனங்களுக்கும் மாற்றுப் பாதை கிடைக்கும். மங்கலம் சாலை, நடராஜா தியேட்டர் பாலம் ஆகிய இடங்களிலும் நெரிசல் குறையும். சுருக்கமாக சொன்னால், புதிய பாலம், திருப்பூர் போக்குவரத்துக்கு புது மூச்சாக அமையும்.

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