(டிட் பிட்ஸ் 3) மாதவிடாய் நின்ற பிறகு பெண்களுக்கு இதய நோய் ஆபத்து அதிகரிக்குமா?
(டிட் பிட்ஸ் 3) மாதவிடாய் நின்ற பிறகு பெண்களுக்கு இதய நோய் ஆபத்து அதிகரிக்குமா?
ADDED : நவ 07, 2026 04:29 AM
பொதுவாக ஆண்களுக்குத்தான் இதய நோய் பாதிப்புகள் அதிகம் ஏற்படும் என்று பலரும் நினைக்கிறார்கள்.
ஆனால், பெண்களுக்கும் இதய நோய் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. குறிப்பாக, மெனோபாஸ் எனப்படும் மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்குப் பிறகு பெண்களின் இதய ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியது கட்டாயமாகும். இதற்கு வயது அதிகரிப்பு மட்டுமல்லாமல், உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்களும் முக்கியக் காரணமாக அமைகின்றன.ஈஸ்ட்ரோஜன் என்பது பெண்களின் உடலில் சுரக்கும் மிக முக்கியமான ஹார்மோன் ஆகும். இது இனப்பெருக்கச் செயல்பாடுகளுக்கு மட்டுமல்லாமல், இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் பெரிதும் உதவுகிறது. குறிப்பாக, உடலில் கொலஸ்ட்ரால் அளவுகளைச் சீராக வைத்திருக்கவும், ரத்தக் குழாய்களின் இயல்பான செயல்பாட்டைப் பராமரிக்கவும் பங்களிக்கிறது. மேலும், ரத்தக் குழாய்கள் விரிவடைய உதவும் நைட்ரிக் ஆக்சைடு உற்பத்தியைத் தூண்டி, ரத்தக் குழாய்களின் நெகிழ்வுத்தன்மையைப் பாதுகாக்கிறது.மெனோபாஸ் காலத்தில் ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவு குறையும்போது, கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிப்பது, வயிற்றுப் பகுதியில் கொழுப்பு சேர்வது மற்றும் ரத்தக் குழாய்களின் செயல்பாட்டில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவது போன்றவை நிகழலாம். இவை இதய நோய் ஏற்படுவதற்கான முக்கிய ஆபத்துக் காரணிகளாக மாறுகின்றன.ரத்தக் குழாய்கள் சீராகச் செயல்படுவதற்கும், அவை விரிவடைந்து நெகிழ்வுத்தன்மையைப் பராமரிப்பதற்கும் நைட்ரிக் ஆக்சைடு மிகவும் அவசியமானது. இந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடு உற்பத்தி குறையும்போது ரத்தக் குழாய்களின் இயல்பான செயல்பாடு பாதிக்கப்படுகிறது. இதனால் அவற்றின் நெகிழ்வுத்தன்மை குறைந்து, ரத்த அழுத்தம் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் பெருமளவில் ஏற்படுகின்றன.வயது அதிகரிப்பதையும், மெனோபாஸ் காரணமாக ஏற்படும் இயற்கையான ஹார்மோன் மாற்றங்களையும் முற்றிலுமாகத் தடுக்க முடியாது. இருப்பினும், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைமுறையைப் பின்பற்றுவதன் மூலமும், ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் அளவுகளைத் தொடர்ந்து கண்காணிப்பதன் மூலமும் இதய நோய் அபாயத்தைக் வெற்றிகரமாகக் குறைக்க முடியும். இதய நோய் என்பது வயதான பெண்களுக்கு மட்டுமே ஏற்படும் பிரச்னை அல்ல. இளம் வயதுப் பெண்களுக்கும் இது ஏற்படக்கூடும். குறிப்பாக, சர்க்கரை நோய், உயர் ரத்த அழுத்தம், அதிக கொலஸ்ட்ரால், உடல் பருமன், புகைப்பழக்கம் மற்றும் குடும்பத்தில் இதய நோய் பாதிப்பு இருந்த வரலாறு போன்ற காரணிகள் இளம் வயதிலேயே இதய நோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும். எனவே, மெனோபாஸ் வரும் வரை இதய ஆரோக்கியம் குறித்துக் கவலைப்படத் தேவையில்லை என்று நினைக்காமல், இளம் வயதிலிருந்தே ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றுவதும், தேவையான பரிசோதனைகளைச் செய்துகொள்வதும் அவசியமாகும்.மெனோபாஸ் என்பது பெண்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் இயற்கையான மாற்றமே. இந்தக் காலத்தில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் இதய நோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால், உடல் ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். சரியான உணவுப் பழக்கம், தினசரி உடற்பயிற்சி, போதுமான தூக்கம் மற்றும் முறையான மருத்துவப் பரிசோதனைகள் ஆகியவற்றின் மூலம் எந்த வயதிலும் இதயத்தை ஆரோக்கியமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் பராமரிக்கலாம்.