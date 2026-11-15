/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/டி.என்.பி.எஸ்.சி. தேர்வு 2,557 பேர் பங்கேற்பு
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 08:43 PM
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கோவை: கோவை மாவட்டத்தில் இன்று நடக்கும் டி.என்.பி.எஸ்.சி., ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்பப் பணிகளுக்கான தேர்வில் 2,557 பேர் பங்கேற்க உள்ளனர்.
மூன்று கல்லுாரிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒன்பது தேர்வு மையங்களில் தேர்வு நடக்கிறது. தேர்வர்கள் மையங்களுக்கு செல்வதற்கு போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
தேர்வர்கள் காலை 9:00 மணிக்குள் அனுமதி சீட்டுடன் தேர்வு மையத்துக்கு வர வேண்டும். அதன்பிறகு வருவோருக்கு அனுமதி இல்லை. டிஜிட்டல் கடிகாரம் அணிந்து தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.தேர்வுக்கு கருப்பு நிற பேனாவை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். தேர்வு தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு 6384123073 என்ற எண்ணில் மாவட்ட நிர்வாகத்தைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.