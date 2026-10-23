கஞ்சா செடிகளை கண்டறிய சிறப்பு குழு அமைப்பு:மேட்டுப்பாளையம் காரமடை அடர் வனப்பகுதிகளில் கண்காணிப்பு
கஞ்சா செடிகளை கண்டறிய சிறப்பு குழு அமைப்பு:மேட்டுப்பாளையம் காரமடை அடர் வனப்பகுதிகளில் கண்காணிப்பு
UPDATED : செப் 28, 2026 04:27 AM
ADDED : செப் 27, 2026 04:21 PM
மேட்டுப்பாளையம்:தமிழக கேரள எல்லையில் உள்ள காரமடை வனப்பகுதி மற்றும் நீலகிரி மாவட்ட எல்லையில் உள்ள மேட்டுப்பாளையம் வனப்பகுதிகளில் கஞ்சா செடிகள் பயிரிடப்பட்டுள்ளதா என சிறப்பு குழுவினர் அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டு, தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கேரள மாநிலம் அட்டப்பாடி புதூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பொன்னக்கல் மலை மற்றும் அங்கண்யண் சோலை வனப்பகுதிகளில், சமூக விரோதிகளால் கஞ்சா பயிரிடப்பட்டது. இதனை பாலக்காடு மற்றும் அகளி போலீசார், போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசாருடன் இணைந்து அண்மையில் கண்டறிந்தனர். சுமார் 7,300 கஞ்சா செடிகள் அழிக்கப்பட்டன. இச்செடிகளுக்கு நவீன சொட்டு நீர் பாசன முறையில் நீர் பாய்ச்சி வந்துள்ளதும் தெரியவந்தது.
இதன் அருகில் தான் தமிழக எல்லைப்பகுதியான காரமடை அருகே உள்ள முள்ளி மற்றும் கோபனாரி உள்ளது. கேரள வழியாக கஞ்சா தமிழகத்திற்குள் வந்துவிடக்கூடாது என போலீசார் மற்றும் வனத்துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர்.
இதன் ஒருபகுதியாக காரமடை வனத்துறையினர் முள்ளி, அத்திக்கடவு, குண்டூர், பில்லூர், குந்தா உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் உள்ள அடர் வனப்பகுதிகளில் கஞ்சா பயிரிடப்பட்டுள்ளதா என சிறப்பு குழு வாயிலாக தீவிர ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அதே போல் கோபனாரி மற்றும் முள்ளி சோதனைச்சாவடிகள் வழியாக வரும் வாகனங்கள் அனைத்தும், வனத்துறை மற்றும் போலீசார் இணைந்து வாகன தணிக்கை மேற்கொண்டனர்.
காரமடை வனச்சரகத்திற்கு, அருகில் உள்ள நீலகிரி மாவட்ட எல்லையில் அமைந்துள்ள மேட்டுப்பாளையம் வனச்சரகத்திற்குட்பட்ட அடர் வனப்பகுதிகளிலும், கஞ்சா செடி பயிரிடப்பட்டுள்ளதா என சிறப்பு குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். நீலகிரி மாவட்டத்தில் கர்நாடக, கேரள எல்லைப்பகுதி உள்ளதால், மேட்டுப்பாளையம் வனப்பகுதியில் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து, காரமடை வனச்சரகர் ஜோசப் ஸ்டாலின் கூறுகையில், காரமடை வனச்சரகத்தில் மேற்கொண்ட ஆய்வில் கஞ்சா செடிகள் எதுவும் பயிரிடப்படவில்லை. தொடர்ந்து சிறப்பு குழு வாயிலாக திடீர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும். கஞ்சா செடிகள் மட்டுமின்றி, கள்ள சாராயம் காய்ப்பது, அதற்கான முன் தயாரிப்புகள் மேற்கொண்டு ஊர வைப்பது உள்ளிட்டவைகள் குறித்தும் கண்காணித்து வருகின்றோம். யாரவது கஞ்சா செடிகள், கள்ள சாராயம் காய்ச்சுவது உள்ளிட்ட சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், என்றார்.மேட்டுப்பாளையம் வனச்சரக வனவர் சிங்காரவேலு கூறுகையில், வனப்பகுதிகளில் தொடர்ந்து ரோந்து செல்கிறோம். சிறப்பு குழு வாயிலாக அடர் வனப்பகுதிக்குள் நடந்து சென்று தீவிர ஆய்வு மேற்கொள்கிறோம். மேலும், அந்நியர்கள் நடமாட்டம் தொடர்பாக வனப்பகுதியோரம் உள்ள மக்களிடம் விசாரித்தும் வருகிறோம், என்றார்.