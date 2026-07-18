வார்டுகளில் இல்லாத பூங்காவை பராமரிக்க... ரூ. 17 கோடி !:கவுன்சிலர்கள் எதிர்ப்பால் தீர்மானம் முடக்கம்
வார்டுகளில் இல்லாத பூங்காவை பராமரிக்க... ரூ. 17 கோடி !:கவுன்சிலர்கள் எதிர்ப்பால் தீர்மானம் முடக்கம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:41 AM
கோவை:மாநகராட்சி வார்டுகளில் இல்லாத பூங்காக்களை பராமரிக்க கோடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் ஒதுக்க கவுன்சிலர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால் தீர்மானம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.
மாநகராட்சி கூட்டம் நேற்று நடந்தது. நகரின் பல பகுதிகளில் 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறை தான் குடிநீர் வருகிறது என்று அ.தி.மு.க. கவுன்சிலர்கள் காலி குடங்களுடன் கோஷம் போட்டனர்.
சின்னவேடம்பட்டி ஏரி அருகே கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு மையம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கம்யூ., கொ.தே.க. கவுன்சிலர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
இதற்கு மத்தியில் தி.மு. க. - காங்கிரஸ் கவுன்சிலர்கள் மோதல் நடந்தது. 133 விஷயங்கள் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்காக தீர்மானமாக வைக்கப்பட்டன. அதில் 36 பூங்கா பராமரிப்பு தொடர்பானவை.
தெற்கு தவிர மீதியுள்ள 4 மண்டலங்களிலும் ஓராண்டுக்கு பூங்கா பராமரிக்க நிதி ஒதுக்கீடு நடந்தது. வடக்கு மண்டலத்துக்கு ரூ.5.42 கோடி, மத்திய மண்டலத்துக்கு ரூ.3.69 கோடி, கிழக்கு மண்டலத்துக்கு ரூ.2.80 கோடி, மேற்கு மண்டலத்துக்கு ரூ.3.25 கோடி ஒதுக்க ஒப்புதல் கோரப்பட்டது.
இதுதவிர, 49வது வார்டு காட்டூர் சாலையில் ஸ்பான்ச் பூங்கா அமைக்க ரூ.1 கோடி, ரேஸ்கோர்ஸ் நடைபாதை, மீடியா டவர், பொது கழிப்பறை பராமரிக்க ரூ.49.90 லட்சம் என மொத்தம் ரூ.16.71 கோடிக்கு ஒப்புதல் கோரப்பட்டது.
தி.மு.க. கவுன்சிலர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். பூங்கா நிலைக்குழு தலைவர் மாலதி, “என்னுடைய வார்டில் பூங்காவே இல்லை. இல்லாத பூங்காவை பராமரிக்க எதற்காக ரூ.46 லட்சம் ஒதுக்க வேண்டும். இதற்கான எஸ்டிமேட் தயாரித்து யார்?” என கொந்தளித்தார்.
வா.70 கவுன்சிலர் சர்மிளா,: என் வார்டில் 2 பூங்காவுக்கு ரூ.27 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே ரூ.3 லட்சம், 12 லட்சம் என 2 முறை நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. அங்கே வெறும் புல் தரை தான் உள்ளது. இவ்வளவு பணத்துக்கு அங்கு வேலையே இல்லை” என்றார்.
எதிர்ப்பு வலுத்ததால் மேயர் ரங்கநாயகி, “பூங்கா தொடர்பான அனைத்து நிதி ஒதுக்கீட்டையும் நிறுத்தி வைக்கிறேன்” என்றார்.
உடனே வடக்கு மண்டல தலைவர் கதிர்வேல், கிழக்கு மண்டல தலைவர் லக்மி இளஞ்செல்வி எழுந்து, எங்கள் பகுதியில் எந்த பிரச்னையும் இல்லை. ஏன் நிறுத்துகிறீர்கள்?” என்று கேட்டனர்.
மேயர் சற்று திகைத்து, பின் சுதாரித்தார். யாருக்கெல்லாம் பூங்கா நிதி வேண்டாமோ, அவர்கள் என்னிடம் கடிதம் கொடுங்கள். மற்றவர்களுடன் பேசி முடிவு சொல்கிறேன் என்றார்.
ஒரே நிறுவனத்துக்கு 31 ஒப்பந்தங்கள் அ.தி.மு.க. கவுன்சிலர் பிரபாகரன் பேசுகையில், பயணியர் நிழற்குடை அமைக்க 'எம்.எஸ் இன்ஜினியர்ஸ்' என்கிற ஒரே நிறுவனத்துக்கு 24 ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஊரில் வேறு நிறுவனங்களே இல்லையா? இது ஏதோ செட்டப் போல இருக்கே? என்று கேட்டார்.
அவருக்கு யாரும் பதில் சொல்லவில்லை. மாறாக, பராமரிப்பு பணி தொடர்பான 7 ஒப்பந்தங்களும் அதே எம்.எஸ். நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டது.