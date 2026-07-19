வடவள்ளி 40வது வார்டில் கும்மிருட்டு: இரவில் நடமாட சவால் விடுகிறது இருட்டு
வடவள்ளி 40வது வார்டில் கும்மிருட்டு: இரவில் நடமாட சவால் விடுகிறது இருட்டு
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 05:44 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:41 PM
1. ஒளிரா விளக்கு ராமநாதபுரம் திருவள்ளுவர் நகர் 2வது வீதியில், 10 நாட்களாக தெருவிளக்கு எரியவில்லை. இரவில் மிகவும் சிரமமாக உள்ளது.
-சுப்ரமணியம்:
2. குப்பை குவியல் போத்தனுார் ஜோதி நகர் 2 வது வீதியில் கருணாநிதி நகர் சந்திப்பில் ஒரு மாதமாக குப்பை அகற்றப்படாமல் உள்ளது.
-உமா:
3. ரோட்டில் பார்க்கிங் பீளமேடு ரயில்வே ஸ்டேஷன் மேம்பாலத்தின் அருகே உள்ள சர்வீஸ் ரோட்டில், நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் போக்குவரத்து தடைபடுகிறது.
-தாமஸ்:
4. கழிவுநீரால் துர்நாற்றம் மாநகராட்சி 19வது வார்டு சி.எம்.எஸ். பள்ளி அருகே தேங்கி நிற்கும் சாக்கடை கழிவுநீரால் துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
-மணி:
5. குழியால் ஆபத்து பீளமேடு எல்லைத்தோட்டம் பகுதியில் குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்ட குழிகள் சரிவர மூடப்படாததால் வாகனங்கள் செல்ல முடியவில்லை.
- ஜெனார்த்தனன்:
6. தெருவிளக்கு சரிசெய்யப்படுமா? 40வது வார்டு வடவள்ளி எம்.ஜி.காலனியில் தெரு விளக்குகள் ஒரு மாதமாக சரிவர எரிவதில்லை. இரவில் பொதுமக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
- ராம்குமார்:
7. பெயர் பலகை வேண்டும் கவுண்டம்பாளையம் ராகவேந்திரா நகரில் பெயர் பலகை வேண்டும். பெயர் பலகை இல்லாததால் பலருக்கும் வழி தெரிவதில்லை.
- கோபாலகிருஷ்ணன்:
8. வேலியே பயிரை மேய்ந்த கதை தூர்வாரிய கணுவாய் தடுப்பணையில் பன்னீர் மடை ஊராட்சியினர் குப்பையை கொட்டுகின்றனர்.
-ஆறுமுகம்:
9. தெருவிளக்குகளை சரிசெய்யலாமே மணியகாரன்பாளையம் நேரு அவென்யூ வார்டு, 12 ல் உள்ள சிறுவர் பூங்காவின் அருகே உள்ள இரு தெருவிளக்குகள் எரியவில்லை.
-தென்மலர்:
10. சாக்கடை மூடி சேதம் சொக்கம்புதுார் ஜீவா 3வது வீதியில் மெயின் ரோட்டில் அமைந்துள்ள சாக்கடை மூடி உடைந்து வாகன ஓட்டிகள் விபத்துக்குள்ளாகும் அபாயம் உள்ளது.
-கார்த்திக்:
11. கழிவுநீர் செல்ல வழியில்லை சவுரிபாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள சாக்கடை கால்வாயில் குப்பை தேங்கியுள்ளதால் கழிவுநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது.
--லோகநாதன்:
12. வாகனங்களால் இடையூறு கணபதி, வார்டு 30, பூந்தோட்டம் அடுத்து வடக்கு தோட்டம் வீதியில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக வாகனங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
-மோகனா:
13. பூங்காவில் மின்கம்பங்கள் சேதம் சவுரிபாளையம் ராஜீவ்காந்தி நகர் பகுதியில் உள்ள பூங்காவில், உள்ள மின்விளக்கு கம்பங்கள் சேதமடைந்து கீழே விழும் நிலையில் உள்ளது.
--பெத்தபெருமாள்:
14. ரோட்டில் தேங்கும் கழிவுநீர் சிவானந்தா காலனி கந்தசாமி வீதியில் இரு மாதங்களாக, சாக்கடை கழிவுநீர் ரோட்டிலேயே தேங்குகிறது. புகாரளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை.
-ரேணுகா:
15. தண்ணீரின்றி தவிப்பு எட்டிமடை பேரூராட்சி, க.க.சாவடியில், பிரதான மோட்டார் பழுதால் ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக சில வீதிகளில் உப்பு தண்ணீர் விநியோகிக்கவில்லை.
- கன்னீஸ்வரி: