/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/புகையிலை பொருள் 113 கிலோ பறிமுதல்
UPDATED : அக் 27, 2026 06:42 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:36 PM
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ஆனைமலை: ஆனைமலை அருகே, 113 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
ஆனைமலை இன்ஸ்பெக்டர் சத்தியசீலன், எஸ்.ஐ., ஸ்டீபன் மற்றும் போலீசார், காளியாபுரம் பிரிவு அருகே, வீட்டில் ஆய்வு செய்து தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் இருப்பதை கண்டறிந்தனர்.
வீட்டில், புகையிலை பொருட்களை விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்து இருந்த, காளியாபுரம் பிரிவை சேர்ந்த லிங்கராஜ்,36, என்பவரை கைது செய்த போலீசார், வீட்டில் இருந்து, 113 கிலோ புகையிலை பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.