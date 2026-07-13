﻿ இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் (13.07.2026) கோவை

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:38 AM
ஆன்மிகம் 'தத்துவ போதம்' சொற்பொழிவு ஆர்ஷ அவிநாஷ் பவுண்டேஷன் வளாகம், மூன்றாவது வீதி, டாடாபாத். மாலை 5 மணி.
மண்டல பூஜை திரவுபதி அம்மன் கோவில், மயிலேறிபாளையம், செட்டிபாளையம். மதியம் 12 மணி.
குபேர விநாயகர், சுப்ரமணியர், ரிஷபாரூடர் கோவில், செங்கப்பக்கோனார் வீதி, சுந்தராபுரம். மாலை 6 மணி.
உலகளந்த பெருமாள் கோவில், திருச்சி ரோடு, அக்ரஹாரம், சிங்காநல்லுார். மாலை 6 மணி.
பட்டிவிநாயகர் கோவில், ஐ.ஓ.பி.,காலனி, மருதமலை ரோடு, வடவள்ளி. காலை 6.30 மணி.
பேட்டை விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், உப்பார வீதி. காலை 7 மணி.
அபிஷேக, அலங்கார பூஜை தர்மலிங்கேஸ்வரர் கோவில், பாலக்காடு ரோடு, மரப்பாலம், மதுக்கரை. காலை 6 மணி.
பொது 'ஏஐ' தொழில்நுட்ப சங்க துவக்க விழா இந்துஸ்தான் தொழில்நுட்பக் கல்லுாரி வளாகம், பொள்ளாச்சி ரோடு, ஒத்தக்கால்மண்டபம். மதியம் 2 மணி.
அக்ரி இன்டெக் கண்காட்சி கொடிசியா தொழில் கண்காட்சி வளாகம், அவிநாசிரோடு, காலை 9:00 மணி முதல்.
குடிநோய் விழிப்புணர்வு முகாம் சிவன்குடில், சிறுவாணி நகர், கோவைப்புதுார். காலை 7:00 முதல் 8:00 மணி வரை.
டிவைன் மேரி சர்ச், பாலக்காடு மெயின் ரோடு, குனியமுத்துார். இரவு 7:00 மணி முதல் 8:30 மணி வரை. ஏற்பாடு: ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ்.