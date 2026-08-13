﻿ இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் (13.08.2026) கோவை

ADDED : ஆக 13, 2026 05:19 AM
ஆன்மிகம் பஜனோத்ஸவம் கோவையில் பண்டரீபுரம் பஜே பாண்டுரங்கம், பஜனோத்ஸவம் - 2026, ஸ்ரீ ஐயப்பன் பூஜா சங்கம், சத்யமூர்த்தி ரோடு, ராம்நகர், காலை 9 மணி.
நாமசங்கீர்த்தனம் ஸ்ரீ நாகசாயி மந்திர் மேட்டுப்பாளையம் ரோடு, சாய் பஜன் - நாமசங்கீர்த்தன நிகழ்ச்சி, மாலை 5.30 மணி
குபேர வழிபாடு ராதாகிருஷ்ணர் கோயில் சென்னனூர் காலை 7 மணி
பொது தேசிய மாநாடு இந்தியா அமெரிக்கா பொருளாதார ஈடுபாடு மற்றும் இந்தியாவின் 2047 வளர்ச்சிப் பாதை குறித்த தேசிய மாநாடு. நேரு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி, காலை 10 மணி.
கண்காட்சி 'தி பிலட்டலிஸ்ட்ஸ் கோயம்புத்துார்', தபால் தலைகள், வரலாறு மற்றும் பாரம்பரிய சின்னங்கள் கண்காட்சி. நேஷனல் மாடல் பள்ளி அரங்கம், பீளமேடு. காலை 10 மணி.
சர்வதேச மாநாடு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சகம் சார்பில் சுற்றுலாத்துறை குறித்த சர்வதேச மாநாடு, நீலாம்பூர், ஹோட்டல் லீ மெரிடியன், காலை 10 மணி
விளையாட்டு கிழக்கு குறு மைய விளையாட்டு போட்டிகள். பாரதியார் பல்கலை கழகம். நேரம் -காலை 10 மணி
மேற்கு குறுமைய விளையாட்டுப் போட்டிகள் -நரசிபுரம் கலைமகள் கல்லூரி. நேரம்- காலை 10 மணி.