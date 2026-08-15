இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் (15–8–26)

ADDED : ஆக 14, 2026 06:41 PM
ஆன்மிகம்
மண்டல பூஜை
*பட்டி விநாயகர் கோவில், ஐ.ஓ.பி.,காலனி, மருதமலை ரோடு, வடவள்ளி, காலை 6.30 மணி.
*பேட்டை விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், உப்பார வீதி, காலை 7 மணி.
* உலகளந்த பெருமாள் கோவில், திருச்சி ரோடு, அக்ரஹாரம், சிங்காநல்லுார், மாலை 6 மணி.
பகவத் கீதை சத்சங்கம்
ஆச்சாரியர்கள் வழங்கும் பகவத்கீதை சத்சங்கம், ஆத்ம வித்யாலயம் அத்வைத வேதாந்த குருகுலம், மலுமிச்சம்பட்டி, காலை 9 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரை.
ஆடி திருவிழா
மாங்காடு தேவி ஸ்ரீ கருமாரியம்மன் ஆடி திருவிழா, பஞ்ச முக ஆஞ்ச நேயருக்கு மூல மந்திர ேஹாமம், காலை 9 மணி. ஆடீஸ் வீதி.
சுதந்திர தின கொடியேற்றம்
விழா மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள், வ.உ.சி., மைதானம், காலை 8.30 மணி. கலெக்டர் பவன்குமார்.
ஸ்ரீ நாராயணா குரு கல்லுாரி, காலை 8.30 மணி.
ராமகிருஷ்ணா கலை அறிவியல் கல்லுாரி, ஆவாரம்பாளையம், காலை 9 மணி.
சாந்தலிங்க அடிகளார் கல்வி நிறுவனங்கள், பேரூர், காலை 8.30 மணி.
ராமகிருஷ்ணா தொழில்நுட்ப கல்லுாரி, பச்சாபாளையம், காலை 9 மணி.
டி.கே.மார்க்கெட் வியாபாரிகள் சங்கம், கோவை, காலை 10 மணி.
மக்கள் ஒற்றுமை மேடை விழா, தடாகம் ரோடு, டி.வி.எஸ்., நகர் பஸ் ஸ்டாப், காலை 8 மணி.
75 அடி உயர கொடியேற்றம், தேச பக்தி கோட்டை, கே.ஜி.சாவடி, காலை 8.30 மணி.
தினமலர் ‘ஸ்மார்ட் ஷாப்பர்ஸ் எக்ஸ்போ’
மாபெரும் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் கண்காட்சி, கொடிசியா வளாகம், காலை 10.30 முதல் இரவு 8 மணி வரை.
தபால் தலை கண்காட்சி
நேஷனல் மாடல் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், பீளமேடு, காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை.
ரத்த தான முகாம்
சக்சம் அலுவலகம், சின்னச்சாமி நாயுடு தெரு, நியூ சித்தாபுதுார், காலை 9 மணி.
குடிநோய் விழிப்புணர்வு
*ஆஷ்ரம் மெட்ரிக் பள்ளி, பேரூர் மெயின் ரோடு, கோவைபுதுார். இரவு, 7:00 முதல், 8:30 மணி வரை. ஏற்பாடு: ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ்.* புனித ஜோசப் சர்ச், போத்தனுார் இரவு, 7:00 முதல் 8:30 மணி வரை.