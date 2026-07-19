கோவை மாநகரில் இன்றைய நிகழ்ச்சிகள்

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 08:07 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:01 PM
ஆன்மிகம் 'தத்துவபோதம்' சொற்பொழிவு ஆர்ஷ அவிநாஷ் பவுண்டேஷன் வளாகம், மூன்றாவது வீதி, டாடாபாத். மாலை 5 மணி.
மண்டல பூஜை உலகளந்த பெருமாள் கோவில், திருச்சி ரோடு, அக்ரஹாரம், சிங்காநல்லுார். மாலை 6 மணி.
பட்டிவிநாயகர் கோவில், ஐ.ஓ.பி.,காலனி, மருதமலை ரோடு, வடவள்ளி. காலை 6.30 மணி.
பேட்டை விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், உப்பார வீதி. காலை 7 மணி.
சிறப்பு பூஜை கொண்டத்து மாகாளியம்மன் கோவில், இடையர்பாளையம், வெள்ளலுார். காலை, 7:30 மணி மற்றும் மாலை, 6:00 மணி.
ஸ்ரீதேவி, பூதேவி காரணப்பெருமாள் கோவில், செட்டியார் லைன், தனலட்சுமி புரம். காலை 7 மணி.
கள்ளிமடை கருப்பராயன் கோவிலில் விநாயகர், கன்னிமார், கருப்பராயன், முனியப்பன், குதிரை வாகனத்தில் கருப்பராயன் ஆகிய தெய்வங்களுக்கு காலை 7 மணி மற்றும் மாலை 6 மணிக்கு சிறப்பு பூஜை.
பேரொளி வழிபாடு காமாட்சியம்மன் கோவில், கள்ளிமடை, சிங்காநல்லுார். காலை 7 மணி. பேரொளி வழிபாடு மாலை 6:00 மணி.
பொது புத்தக கண்காட்சி கொடிசியா அரங்கம், காலை 9:00 முதல் இரவு 8:00 மணி வரை. அறிவுக்கேணி நிகழ்வு: காலை 11:00 மணி; இசை நிகழ்ச்சி: மாலை 6:00 மணி.
கருத்தரங்கு ஆதித்யா கலை அறிவியல் கல்லுாரி, குரும்பபாளையம். மதியம் 12:25 மணி. தலைப்பு: சர்வதேச அரசியல் தாக்கம்
குடிநோய் விழிப்புணர்வு முகாம் சிவன்குடில், சிறுவாணி நகர், கோவைப்புதுார். காலை 7:00 முதல் 8:00 மணி வரை.
டிவைன் மேரி சர்ச், பாலக்காடு மெயின் ரோடு, குனியமுத்துார். இரவு 7:00 முதல் 8:30 மணி வரை. ஏற்பாடு: ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ்.