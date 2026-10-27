/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/காட்டு யானைகளால் தக்காளி தோட்டம் சேதம்
ADDED : அக் 27, 2026 08:48 PM
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தொண்டாமுத்தூர்: போளுவாம்பட்டி வனச்சரகத்திற்குட்பட்ட நரசீபுரம், விராலியூர், வெள்ளெருக்கம்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், கடந்த ஒரு மாதமாக காட்டு யானைகள் வனப்பகுதியை விட்டு வெளியேறி, விளை நிலங்களுக்குள் புகுந்து சேதம் ஏற்படுத்தி வந்தன.
இன்று (அக்.,27) அதிகாலை வெள்ளருக்கம்பாளையம் வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய இரண்டு காட்டு யானைகள், பூந்தோட்டம் பகுதியில் உள்ள தக்காளி காட்டிற்குள் புகுந்தது. இதில், ஒரு ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டு, அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் இருந்த தக்காளி முற்றிலும் சேதமடைந்தது.
இப்பகுதியில், இரவு நேரங்களில் வனத்துறையினர் ரோந்து பணிகளை அதிகரிக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.