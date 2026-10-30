/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/நாளை கிராமசபை கூட்டம்
ADDED : அக் 30, 2026 12:48 AM
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தொண்டாமுத்தூர்: தொண்டாமுத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட 10 ஊராட்சிகளிலும், நவ., 1ம் தேதி கிராமசபை கூட்டம் நடக்கிறது.
தேவராயபுரம், இக்கரை போளுவாம்பட்டி, ஜாகீர்நாயக்கன்பாளையம், மாதம்பட்டி, மத்வராயபுரம், நரசீபுரம், பேரூர் செட்டிபாளையம், தீத்திபாளையம், தென்னமநல்லூர், வெள்ளிமலைபட்டிணம் ஆகிய 10 ஊராட்சிகளில். நவ.,1ல் உள்ளாட்சி தினத்தை ஒட்டி, 10 கிராம ஊராட்சிகளிலும், காலை, 11:00 மணிக்கு சிறப்பு கிராம சபை நடக்கிறது. அதில் மக்கள் பங்கேற்க வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் சிக்கந்தர் பாட்சா பங்கேற்க அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.