நாளை மறுதினம் (நவ. 11)பீளமேடு தினம்: தொழில் நகரமாக உரு மாறிய கிராமம்
நாளை மறுதினம் (நவ. 11)பீளமேடு தினம்: தொழில் நகரமாக உரு மாறிய கிராமம்
UPDATED : நவ 09, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 09, 2026 03:58 PM
கோவை: பீளமேடு என்பது குடியிருப்புப் பகுதியாக மட்டுமின்றி, கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்காகப் பலரும் தேடி வரும் முக்கியமான பகுதியாகவும் விளங்குகிறது. வெளியூர்களில் இருந்து கல்லுாரிகளில் படிப்பதற்காக வரும் மாணவர்கள், வேலைக்காக வந்து தங்கியிருப்பவர்கள் என, பல மக்களின் வாழ்விடமாகவும் பீளமேடு உள்ளது.
ஒருகாலத்தில் விவசாய நிலங்களும், சிறிய கிராமங்களும் நிறைந்த பகுதியாக இருந்த பீளமேடு, இன்று கல்வி நிறுவனங்கள், தொழில் நிறுவனங்கள், வணிக வளாகங்கள் என வேகமாக வளர்ந்து வரும் முக்கியப் பகுதியாக மாறியுள்ளது. கால மாற்றத்தில் பல வளர்ச்சிகளைக் கடந்து வந்த பீளமேடு பகுதியின் வரலாற்றை நினைவுகூரும் வகையில், நவம்பர் 11ம் தேதி பீளமேடு தினமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.
பீளமேடு உருவானதற்குப் பின்னணியில் ஒரு சுவாரஸ்யமான வரலாறு உள்ளது. 1710ம் ஆண்டு கோவையில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தில் ஆவாரம்பாளையம், பாப்பநாயக்கன்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் பாதிக்கப்பட்டன.
இதனால் வீடுகளை இழந்த நாயுடு சமூக மக்கள், மைசூர் மன்னர் இரண்டாம் காந்தீரவ நரசராஜாவின் அனுமதியுடன், 1711ம் ஆண்டு நவம்பர் 11ம் தேதி பூளைமேடு பகுதியில் குடியேறி புதிய கிராமத்தை உருவாக்கினர். பூளைச்செடிகள் அதிகமாக வளர்ந்திருந்த மேட்டுப்பகுதி என்பதால், பூளைமேடு என அழைக்கப்பட்டு, பின்னர் பீளமேடு என பெயர் மாறியுள்ளது.
ஆரம்பத்தில் விவசாயத்தை முக்கியத் தொழிலாகக் கொண்டிருந்த இப்பகுதி, படிப்படியாக தொழில் மற்றும் கல்வியில் வளர்ச்சி பெறத் தொடங்கியது. 1922ம் ஆண்டு ரங்கவிலாஸ் மில்ஸ் உருவானது. 1924ம் ஆண்டு சர்வஜன பள்ளி தொடங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து 1926ம் ஆண்டு பி.எஸ்.ஜி. கல்வி நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியும் பீளமேட்டின் வரலாற்றில் முக்கிய இடம்பிடித்தது.
இன்று பீளமேடு பகுதியில் மருத்துவமனைகள், கல்லுாரிகள், தொழிற்சாலைகள், தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், வணிக வளாகங்கள் என பல வளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டுள்ளன. ஒருகாலத்தில் விவசாய நிலங்களும் சிறிய குடியிருப்புகளும் நிறைந்திருந்த பகுதி, இன்று கோவையின் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. 315 ஆண்டுகளை கடந்த பீளமேட்டின் பழமையையும் வளர்ச்சியையும் நினைவுகூரும் நாளாக நவம்பர் 11 அமைந்துள்ளது.