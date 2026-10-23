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ADDED : அக் 01, 2026 04:44 PM
அன்னுார்: அன்னுார் வட்டாரத்தில் பெருமாள் கோவில்களில் நாளை புரட்டாசி திருவிழா நடைபெறுகிறது.
மொண்டிபாளையம், வெங்கடேச பெருமாள் கோவிலில், மூன்றாவது சனிக்கிழமை திருவிழா நாளை நடைபெறுகிறது. அதிகாலை 4:00 மணிக்கு, மகா அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது.
காலை 10:00 மணி முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை கொங்கு பண்பாட்டு கலாச்சார அறக்கட்டளை சார்பில், பாரம்பரிய கிராமிய கலை நிகழ்ச்சியும், பிருந்தாவன கோலாட்டமும், வள்ளி கும்மியாட்டமும் நடைபெறுகிறது.
மதியம் அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது. இரவு 7:30 மணிக்கு கருட வாகனத்தில் சுவாமி திருவீதி உலா நடைபெறுகிறது. திருவிழாவை முன்னிட்டு கோவை, அன்னூர் மற்றும் திருப்பூரில் இருந்து அரசு போக்குவரத்துக் கழக சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
அன்னுார் கரி வரதராஜ பெருமாள் கோவில், பொங்கலுார் கரி வரதராஜ பெருமாள் கோவில், பொகலுார் பெருமாள் கோவில், குன்னத்துார் நாராயணசாமி கோவில், குரும்பபாளையம் வாத பெருமாள் கோவில் ஆகியவற்றில் புரட்டாசி மூன்றாவது சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு சிறப்பு வழிபாடு நடக்கிறது.