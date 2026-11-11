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விபத்து இழப்பீடு வழக்குகளில் நாளை சிறப்பு ‘லோக் அதாலத்’
விபத்து இழப்பீடு வழக்குகளில் நாளை சிறப்பு ‘லோக் அதாலத்’
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM
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கோவை: மோட்டார் வாகன விபத்துக்களில் காயம் ஏற்பட்டு, உடல் உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டோர் மற்றும் உயிரிழப்பு தொடர்பாக இழப்பீடு கோரும் வழக்குகளை விசாரிக்க, கோவையில் சப்– கோர்ட் அளவிலான சிறப்பு நீதிமன்றம் ( எம்.சி.ஓ.பி) மற்றும் மாவட்ட நீதிமன்றம் அளவிலான இரண்டு சிறப்பு நீதிமன்றம் செயல்படுகிறது.
சிறப்பு சப்–கோர்ட்டில், 2,775 வழக்கும், மாவட்ட சிறப்பு கோர்ட் இரண்டிலும் 2,375 வழக்கும் நிலுவையில் உள்ளது. நிலுவை எண்ணிக்கை குறைக்க, ‘எம்.சி.ஓ.பி. சிறப்பு லோக் அதாலத் ’ ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் நாளை நடைபெறும்.