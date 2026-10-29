பொள்ளாச்சியில் நாளை சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் திறப்பு

UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 07:07 PM
பொள்ளாச்சி: சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸின் புதிய ேஷாரூம், பொள்ளாச்சி துரைஸ் தியேட்டர் எதிரில் நாளை (30ம் தேதி) திறக்கப்படுகிறது.
இதன் சேர்மன் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியதாவது:
பொள்ளாச்சி கிளை திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு, டிவி, பிரிட்ஜ், வாஷிங்மெஷிங், மொபைல்போன்களுக்கு சலுகை விலைகள் அறிவிக்கப்படுகிறது. 32 இன்ச் எச்.டி. டிவி மூன்றாண்டு வாரன்டியுடன், 7,990 ரூபாய். 10,500 மதிப்புள்ள, இரண்டு லிட்டர் கிரைண்டர், மிக்ஸி, வாட்டர்பாட்டில், 50 சதவீத தள்ளுபடியுடன், 4,490 ரூபாய்.
ஸ்மார்ட் டிவி வாங்கும் அனைவருக்கும் நிச்சய பரிசு. 85 இன்ச் பேர்கே டிவி வாங்கினால், சிம்னி, காஸ் ஸ்வாப் இலவசம். 65 இன்ச் டிவி வாங்கினால் வெட்கிரைண்டர் இலவசம்.
சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ57 மொபைல் வாங்கினால், 12 ஆயிரம் மதிப்புள்ள 32 இன்ச் டிவி இலவசம். ஒரு லட்சத்து, 79 ஆயிரம் மதிப்புள்ள, ஐ போன் புரோமேக்ஸ் 256 ஜி.பி ஒரு லட்சத்து, 72 ஆயிரத்து 900 மட்டுமே.
ஒரு ரூபாய் முன்பணம் செலுத்தி சுலப தவணையில் பொருட்களை பெறலாம். 10 ஆயிரம் ரூபாய் வரை எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸ். முன்னணி வங்கி கார்டுகளுக்கு ஐந்து சதவீதம் வரை கேஷ்பேக் ஆபர். சிறப்பு சலுகை குறித்து, 98587 98587 என்ற எண்ணுக்கு hi என்று வாட்ஸ்அப் செய்தால், தகவல் பெறலாம்.
இவ்வாறு, கூறினார்.