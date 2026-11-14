நாளை சூரசம்ஹாரம்; கோவில்களில் சிறப்பு ஏற்பாடு

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ADDED : நவ 13, 2026 05:16 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில், சூரசம்ஹாரத்திருவிழா கடந்த, 9ம் தேதி விநாயகர் பூஜை, வாஸ்துசாந்தி உள்ளிட்ட பூஜைகளுடன் துவங்கியது. 10ம் தேதி கந்தசஷ்டி உற்வசம் காப்பு கட்டு நிகழ்ச்சி நடந்தது. தொடர்ந்து நான்கு கால அபிேஷக ஆராதனைகள் நடக்கின்றன.
இன்று மாலை வேல்வாங்கும் உற்சவம் நடக்கிறது. நாளை மாலை, 4:30 மணிக்கு சூரசம்ஹாரம் நடக்கிறது.
சுப்ரமணியர் சுவாமி கோவிலில் இருந்து புறப்பட்டு எஸ்.எஸ்., கோவில் வீதி கிழக்கு வழியாக சென்று, சத்திரம் வீதி, தெப்பக்குளம் வீதி சந்திப்பில் கஜமுகாசூரன் வதம் நடக்கிறது. தெப்பக்குளம் வீதி, வெங்கட்ரமணய்யர் சந்திப்பில் சிங்கமுகாசூரன் வதம்; வெங்கட்ரமணய்யர் வீதி, ராஜாமில் ரோடு சந்திப்பில் பானுகோபன் வதம்; உடுமலை ரோடு தேர்நிலைப் பகுதியில், சூரபத்மனை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.
சிறப்பு ஏற்பாடு
ஆண்டுதோறும் சூரம்ஹாரம் முடிந்ததும், வாழைத்தண்டு, இஞ்சி, பச்சைமிளகாய், ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, திராட்சை, சாத்துக்குடி, மாதுளை, கொய்யா, வெள்ளரிக்காய் போன்ற பழங்கள்; தயிர், கருவேப்பிலை,கொத்தமல்லி முதலியவை கொண்டு பிரசாதம் தயாரித்து, சுப்ரமணிய சுவாமிக்கு படைத்து விரதம் முடிப்பதும்; தண்டுவிரதம் அனுஷ்டிப்பது வழக்கம்.
பக்தர்கள் வசதிக்காக, நடப்பாண்டு கோவில் எதிர்புறம் நான்கு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடத்தில் தற்காலிக பந்தல் அமைத்து தண்ணீர், மின்வசதி செய்யப்படுகிறது. தண்டு விரதம் இருக்கும் பக்தர்கள் இந்த பந்தலை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என, கோவில் நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர். மேலும், சூரசம்ஹார விழாவுக்கேற்ப போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.
* குரும்பம்பாளையம் அம்மணீஸ்வரர் கோவிலில், ஐந்தாம் ஆண்டு கந்தசஷ்டி விழா கடந்த, 10ம் தேதி கொடியேற்றம், காப்பு கட்டுதலுடன் துவங்கியது. இன்று மாலை, 5:00 மணிக்கு மாரியம்மனிடம் முருகப்பெருமான், சக்திவேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. நாளை மாலை, 4:00 மணிக்கு சூரசம்ஹாரம் நடக்கிறது. இதுபோன்று சூளேஸ்வரன்பட்டி, ஜமீன் ஊத்துக்குளி பகுதிகளில் உள்ள கோவில்களிலும் நாளை சூரசம்ஹார விழா நடக்கிறது.
வால்பாறை
வால்பாறை சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில், 14ம் ஆண்டு கந்தசஷ்டி விழா கடந்த, 10ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. விழாவில், நேற்று காலை,11:00 மணிக்கு உற்சவருக்கு சிறப்பு அபிேஷக, அலங்கார பூஜை நடந்தது. மாலை, 3:00 மணிக்கு விஷ்வஹிந்த் பரிஷத் சார்பில் திருவிளக்கு பூஜை நடந்தது.
நாளை (15ம் தேதி) மதியம், 12:00 மணிக்கு எம்.ஜி.ஆர்.,நகர் மாரியம்மன் கோவிலில் அன்னையிடம் இருந்து வேல் வாங்கும் உற்சவமும், மாலை, 4:00 மணிக்கு சூரசம்ஹார பெருவிழாவும் நடக்கிறது. 16 ம் தேதி காலை சுவாமிக்கு திருக்கல்யாணமும், மதியம் அன்னதான விழாவும் நடக்கிறது.