கோவையில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை ஆறுகளாக மாறிய தார்ச்சாலைகள்
கோவையில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை ஆறுகளாக மாறிய தார்ச்சாலைகள்
ADDED : அக் 25, 2026 07:26 PM
கோவை: பகலில் துவங்கி இரவு முழுவதும் பெய்த கனமழையால் கோவை நகரம் வெள்ளக்காடாக மாறியது.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமாக பெய்து வருகிறது. கடந்த, 15ம் தேதி முதல் கோவை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப்பகுதிகளில் தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. இன்று (அக்.,25) கோவை நகரப்பகுதியில் பெய்த கனமழையால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதனால் வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது.
காந்திபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டு, 100 ரோடு, அவிநாசி ரோடு, ரயில்வே ஸ்டேஷன் லங்கா கார்னர், அரசு மருத்துவமனை வளாகம், வடகோவை, உக்கடம், பெரிய கடைவீதி, டி.கே.மார்க்கெட் மற்றும் பூமார்க்கெட் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் மழைநீர் முழங்கால் அளவுக்கு தேங்கி நின்றது.
லக்கா கார்னர் மற்றும் அங்குள்ள ரயில்வே பாலத்தின் அடியிலும், அவிநாசி மேம்பாலம், வடகோவை மேம்பாலம் மற்றும் கிக்கானி பள்ளியில் அருகில் உள்ள ரயில்வே மேம்பாலம் அடியிலும் மழைநீர் தேங்கி இருந்ததால், வாகனங்கள் வேறு வழியின்றி ஆங்காங்கே நின்றன.
இன்று ஞாயிறு என்பதால், தீபாவளி பர்ச்சேஸ் செய்ய கடைவீதிக்கு வந்திருந்த ஏராளமான பொதுமக்கள், பர்ச்சேஸ் முடிந்தும் ஜவுளிக்கடைகளை விட்டு வெளியே வரமுடியாமல் தவித்தனர்.
பல இடங்களில் சாலை ஓரங்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு இருந்த வாகனங்கள் மழைநீரில் மூழ்கின. ரோட்டோரங்களில் இருந்த பள்ளங்களில் மழைநீர் நிரம்பி இருந்தது.
மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட லங்கா கார்னர், ஆத்துப்பாலம், அவிநாசி மேம்பாலம், வின்சென்ட் ரோடு, சிரியன் சர்ச் ரோடு, ரேஸ்கோர்ஸ் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு நேரில் சென்ற மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா, மழைநீர் தேங்கி உள்ள இடங்களில் நீரை அகற்றவும், பள்ளங்களை சரி செய்யவும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
* கோவைக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்
கனமழை காரணமாக கோவைக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்க மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தி உள்ளது. தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கும் அபாயம் உள்ள இடங்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். கனமழையின் போது தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளிலும், நீர்நிலைகளின் அருகிலும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டுமென மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.