சோலையாறில் யானைகள் முகாம் கண்டு ரசித்த சுற்றுலா பயணியர்
சோலையாறில் யானைகள் முகாம் கண்டு ரசித்த சுற்றுலா பயணியர்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:14 PM
வால்பாறை: வால்பாறை அருகே சாலையை கடந்த யானைகளை சுற்றுலா பயணியர் கண்டு ரசித்தனர்.
வால்பாறையை சுற்றியுள்ள பல்வேறு எஸ்டேட்களில் யானைகள் தனித்தனி கூட்டமாக முகாமிட்டுள்ளன. இதனை தொடர்ந்து, மானாம்பள்ளி வனச்சரக அலுவலர் கிரிதரன் தலைமையிலான வனத்துறையினர் யானைகள் நடமாட்டம் குறித்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சோலையாறு நீர்வழித்தடம் அருகில் இன்று (நவ.,6) காலை முகாமிட்ட யானைகள், காலை, 9:00 மணிக்கு சோலையாறு ஆர்ச் அருகே சாலையை கடந்து சென்றன. தகவல் அறிந்த வனத்துறையினர் சாலையில் இருபுறமும் வாகனங்கள் நிறுத்தினர்.
யானைகள் சாலையை கடக்கும் வரை பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். பகல் நேரத்தில் யானைகள் சாலையை கடந்த காட்சியை சுற்றுலா பயணியர் வெகுவாக கண்டு ரசித்தனர்.
வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘வால்பாறையில் யானைகள் நடமாட்டம் அதிகளவில் உள்ளது. தீபாவளி பண்டிகையின் போது, அதிக சப்தம் எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடிப்பதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும். தொழிலாளர் குடியிருப்பில் யானைகள் முகாமிட்டால் உடனடியாக வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.