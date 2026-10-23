﻿ இருவாச்சி பறவைகளை ரசித்த சுற்றுலா பயணியர்

ADDED : செப் 26, 2026 04:05 AM
வால்பாறை: வால்பாறையில் குறிப்பிட்ட சில எஸ்டேட் பகுதியில் 'ஹார்ன்பில்' என்றழைக்கப்படும் இருவாச்சிப்பறவைகள் அதிகளவில் உள்ளன. குறிப்பாக, பழைய வால்பாறை, அட்டகட்டி, புதுத்தோட்டம், அக்காமலை கிராஸ்ஹில்ஸ், வில்லோனி பகுதிகளில் இருவாச்சி பறகைள் தென்படுகின்றன.
மரத்தில் கூடு கட்டி வாழும் இந்த பறவையின் இனப்பெருக்க காலம் பிப்., முதல் மே மாதம் வரையாகும். அதிகபட்சம் 40 ஆண்டுகள் வரை வாழக்கூடிய இந்தப்பறவை எப்போதும் இணையுடன் தான் வெளியில் செல்லும்.
வால்பாறையில் பருவமழைக்கு பின், கடந்த சில நாட்களாக வெயில் நிலவுவதால், இருவாச்சிப்பறவைகள் வெளியில் ஹாயாக சுற்றுகின்றன. இணையுடன் சேர்ந்து இரை தேடும் இப்பறவைகளை, சுற்றுலா பயணியர் கண்டு ரசித்தனர்.
பறவை ஆராய்ச்சியாளர் ஜெகன்நாதன் கூறியதாவது: தென்மாநிலங்களில், மேற்கு தொடர்ச்சிமலையில் இருவாச்சி பறவைகள் அதிகம் காணப்படுகின்றன. உலக அளவில், 54 வகையான இருவாச்சிப்பறவைகள் உள்ளன. குறிப்பாக பெரும்பாத இருவாச்சி, மலபார் இருவாச்சி, சாம்பல்நிற இருவாச்சி பறவைகள் உள்ளன. பூச்சி, பழங்கள், சிறு உயிரினங்கள் இவற்றின் உணவாகும். சுறுசுறுப்பாக காணப்படும் இந்த பறவை, இணையை விட்டு ஒரு போதும் பிரியாது.
இவ்வாறு. கூறினார்.