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﻿ முடீஸ் எஸ்டேட்டில் யானைகள் கண்டு ரசித்த சுற்றுலா பயணியர்

﻿ முடீஸ் எஸ்டேட்டில் யானைகள் கண்டு ரசித்த சுற்றுலா பயணியர்

ADDED : ஆக 13, 2026 04:22 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 04:22 AM

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வால்பாறை: வால்பாறை அருகே, முடீஸ் எஸ்டேட்டில் யானைகள் உலா சென்றதை, சுற்றுலா பயணியர் கண்டு ரசித்தனர்.

வால்பாறையில் தென்மேற்கு பருவமழைக்கு பின், வனவளம் பசுமையாக மாறியதால், யானைகள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ளது. பகல் நேரத்தில் தேயிலை எஸ்டேட் பகுதியை ஒட்டியுள்ள துண்டு சோலையில் முகாமிடுகின்றன. இரவு நேரத்தில் தொழிலாளர் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புகுந்து அங்கு பயிரிடப்பட்டுள்ள, வாழை, பலா, கொய்யா போன்றவைகளை உட்கொள்கின்றன.

இந்நிலையில், முடீஸ் எஸ்டேட் பகுதியில் பகல் நேரத்தில் யானைகள் ரோட்டில் முகாமிட்டன. இதை அந்த வழியாக சென்ற சுற்றுலா பயணியர் வெகுவாக கண்டு ரசித்தனர். யானைகள் பகல் நேரத்தில் தொழிலாளர் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைவதை தடுக்கும் வகையில் வனத்துறையினர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

வனத்துறையினர் கூறுகையில், 'யானைகள் நடமாட்டம் உள்ள பகுதியில், தேயிலை பறிக்கும் பணியில் தொழிலாளர்களை எஸ்டேட் நிர்வாகங்கள் ஈடுபடுத்தக்கூடாது. பகல் நேரத்தில் யானைகள் முகாமிட்டுள்ள பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா பயணியர் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும். யானைக்கு அருகில் சென்று போட்டோ, வீடியோ எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். 'ட்ரோன்' கேமரா வாயிலாக யானைகளை படம் பிடித்தால், வன உயிரின பாதுகாப்பு சட்டப்படி கேமரா பறிமுதல் செய்வதோடு, அபராதம் விதிக்கப்படும்,' என்றனர்.

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